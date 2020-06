Cố chạy cuốc xe lúc rạng sáng, nữ tài xế Grab bị 2 khách dùng hung khí cướp xe và điện thoại

Tin tức mới nhất ngày 21/6, báo Tuổi Trẻ Online dẫn lại thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tối 20/6 cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quang Hoàng (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Được biết, nạn nhân là nữ tài xế Grab Bike 30 tuổi tên Đặng Lê Lệ Th. (ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại Được biết, nạn nhân là nữ tài xế Grab Bike 30 tuổi tên Đặng Lê Lệ Th. (ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại TP.HCM ).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h30 sáng 19/6, chị Th. nhận được tín hiệu chở khách nên đã tới đường Tùng Thiện Vương (phường 12, quận 8) để đón khách là 2 nam thanh niên.

Hiện trường vụ án.

Hai người khách này yêu cầu chị Th. chở xuống huyện Bình Chánh, TP.HCM. Dù cảm thấy nghi ngại, nhưng vì mưu sinh nên chị Th. đắn đo một lúc vẫn quyết định chở khách.



Theo PLO, khi đến đoạn dốc cầu Cần Giuộc (thuộc ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) thì 2 thanh niên lộ rõ bản chất là những tên cướp táo tợn. Chúng bắt chị Th. dừng xe, lấy hung khí đã chuẩn bị sẵn dí vào hông nữ tài xế.



Sau khi đe dọa, 2 thanh niên đã cướp chiếc xe máy hiệu Wave RSX cùng 1 điện thoại của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ảnh minh họa.



Rất may, nữ tài xế không bị ảnh hưởng đến tính mạng, cô tìm đến đồn công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng điều tra và bắt giữ Trần Quang Hoàng (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) - là 1 trong 2 tên cướp.



Tại cơ quan , bước đầu Hoàng thừa nhận vụ việc, cho biết đồng phạm tên D. (29 tuổi, ngụ quận 8). Sau khi cướp xe máy và điện thoại, cả hai gửi xe ở một địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5). Hiện tại, Công an huyện Bình Chánh đã thu hồi xe máy bị cướp và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ