Nữ tài xế say xỉn lái ô tô tông trúng vào hai vợ chồng thai phụ khi đang trên đường đi sinh con

Đang trên đường đến bệnh viện để sinh con thì chị My bất ngờ gặp tai nạn, bị ô tô tông trúng. Nạn nhân may mắn, được đưa đến bệnh viện kịp thời. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Sáng nay 15/11, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết Sức Khỏe của mẹ con sản phụ Nữ tài xế say xỉn lái ô tô tông trúng vào hai vợ chồng thai phụ đang trên đường đi sinh con, kéo lê 500m mới dừng lại (26 tuổi, trú tại huyện Tư Nghĩa) đã ổn định sau khi bị ôtô tông trên đường đi sinh con. Theo thông tin ban đầu, tối hôm qua 14/11, chị My được chồng là anh Võ Tấn Thống (26 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) chở đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi bằng xe máy để chờ sinh con. Đến đoạn đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi thì bất ngờ có mưa lớn nên hai anh chị dừng lại bên đường để mặc áo mưa. Vừa lúc đó thì xảy ra tai nạn , hai vợ chồng bị ô tô phía sau tông trúng. Hiện trường vụ tai nạn Chồng chị My cho biết: "Tôi đang chạy xe máy chở vợ đến bệnh viện sinh con thì bị xe ôtô tông vào hất văng 2 vợ chồng xuống đường. Sau đó, ôtô này còn kéo xe máy chúng tôi đi xa hơn 500 m rồi mới dừng lại...". Chị My bị thương nặng và bất tỉnh sau cú va chạm. Rất may Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi ở gần đó nên chồng chị và người dân đã đưa chị đến cấp cứu kịp thời. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để mổ đưa em bé ra ngoài. Đứa trẻ sinh ra là một bé gái nặng 3,4kg, may mắn là cả 2 mẹ con đều bình yên vô sự. Nhiều vật dung sơ sinh bị hất văng ra đường Công an thành phố Quảng Ngãi đã xác định được đối tượng lái xe ô tô nhãn hiệu Honda đâm trúng vào hai vợ chồng sản phụ M. đó là bà N.T.T.T.(40 tuổi, trú ở phường Quảng Phú). Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được cho là bà T. đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe, sau đó không làm chủ được tốc độ dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc. Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế này còn kéo lê chiếc xe máy thêm khoảng 500m nữa rồi mới tiếp tục dừng lại. Mặc dù nhiều người đã cố gắng ra hiệu để tài xế dừng lại song người phụ nữ này vẫn không dừng. Chiếc xe lao nhanh về phía trước khiến mặt đường tóe lửa. Trước đầu ôtô là chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều đồ sơ sinh bị hất văng tung tóe. Xem thêm: Clip: Nữ tài xế gây tai nạn cho cặp vợ chồng đi sinh con rồi kéo lê xe máy trên đường hơn 500m Theo Thiên Bình/SKCĐ