Nữ tài xế Toyota lùi xe đạp nhầm chân ga cuốn 3 xe máy vào gầm, tông vỡ kính trung tâm anh ngữ

Vụ tai nạn hy hữu này xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 28/6 ở gần ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Đức Cảnh với đường Lê Hồng Phong (TP. Vinh, Nghệ An).

Chiếc xe còn tông hỏng cửa cuốn và vỡ kính trung tâm anh ngữ

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc xe ô tô hiệu Toyota Wigo màu đỏ mang biển số Nghệ An do một nữ tài xế điều khiển đi trên đường Nguyễn Đức Cảnh.

Hiện trường vụ việc

Lúc này, nữ tài xế có ý định lùi xe thì bất ngờ đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe mất lái lùi mạnh đâm vào 3 chiếc xe máy dựng trên vỉa hè. Chiếc xe sau đó tiếp tục trườn lên đè bẹp 3 chiếc xe máy này rồi đâm vỡ kính và hỏng cửa cuốn của một trung tâm anh ngữ.

3 chiếc xe máy nằm gọn trong gầm xe ô tô

Tại hiện trường, 3 chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe ô tô. Còn phần kính và cửa cuốn của trung tâm anh ngữ vỡ nát. May mắn vụ tai nạn đã không gây thiệt hại về người.



Sau vụ tai nạn, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường. Người thân nữ tài xế đã thuê xe cứu hộ để cẩu xe lên, đưa những chiếc xe máy gặp nạn ra ngoài. Hiện chưa rõ danh tính nữ tài xế điều khiển xe ô tô.

Cách đây không lâu, khoảng 9h37 ngày 13/5 và được camera giám sát nhà dân ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen, đội nón lá đang đứng rửa xe ô tô tải thì một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu xám bạc lao thẳng tới tông trúng.

Chiếc xe ô tô này đang di chuyển rất chậm nên nhiều người cho rằng tài xế này đã đạp nhầm chân ga. Hậu quả là người đàn ông và cả chiếc xe tải bị tông trúng và ủn đi tới 5 mét. Còn chiếc xe cũng móp phần đầu.

Tài xế xe 7 chỗ đạp nhầm chân ga kéo lê người đàn ông 5 mét

