"Nữ thần Innisfree" YoonA trở thành nàng thơ mới của thương hiệu Estée Lauder tại Hàn Quốc

Vào ngày 31/7 vừa qua, Yoona đã chính thức tạm biệt vai trò đại sứ của thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Innisfree sau 11 năm hợp tác. Tin tức này đã khiến nhiều fan tiếc nuối bởi lẽ họ đã quá quen với việc nhìn thấy Yoona là thấy innisfree và ngược lại. Innisfree hướng tới vẻ đẹp tự nhiên với các sản phẩm chiết xuất từ trà xanh, các loại hoa, trái cây và nước biển. Hãng luôn hướng tới sự nhẹ nhàng, thanh khiết, sử dụng các màu pastel trong khâu thiết kế hình ảnh sản phẩm. Chính vì vậy, Innisfree cho rằng vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng của Yoona rất phù hợp với tiêu chí của hãng.

Innisfree từng gắn liền với thương hiệu Innisfree.

Về phía thương hiệu, để cảm ơn Yoona đã đồng hành trong suốt chặng đường 11 năm, Innisfree cũng đã đăng tải một đoạn video đầy ý nghĩa, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cô nàng trong những clip quảng cáo sản phẩm của hãng. Ngoài ra, trên Instagram chính thức của Innisfree, thương hiệu cũng dành riêng một bài đăng gửi lời cảm ơn đến Yoona sau thời gian hợp tác hơn thập kỉ.

Không hổ danh là nữ thần, Yoona đã bị các thương hiệu |chộp lấy" gần như ngay lập tức và họ đều đang chờ mong cái gật đầu đầy quyền lực của cựu thành viên SNSD! Vào ngày 3 tháng 9, đã có thông báo rằng Yoona sẽ trở thành nàng thơ Hàn Quốc mới cho thương hiệu toàn cầu, Estée Lauder.



Tấm hình nhá hàng bị fan nhận ra ngay tức khắc.

Thương hiệu này đã đăng tải lên trang Instagram của họ một đoạn teaser khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi có thể nhận ra cô ấy gần như ngay lập tức, mặc dù hãng chỉ để lộ phần trán. Sau đó, một bức ảnh chụp một trái bong bóng khổng lồ có kèm chúc mừng "Estée Lauder YoonA" đã được đăng tải, chính thức xác nhận vai trò mới của cô.

Lời nhắn xác nhận kế hoạch hợp tác giữa Estée Lauder và YoonA.

Trong khi một số fan của thương hiệu này có cảm xúc hơi lẫn lộn khi thấy Estée Lauder ký hợp đồng với nàng thơ solo đầu tiên của mình kể từ khi Sulli ra đi một các đáng tiếc nhưng họ không thể không đồng ý rằng Yoona là một gương mặt tuyệt vời thương hiệu sang trọng này! Trong khi Innisfree đã khai thác rất một hình ảnh trẻ trung và tươi mới hơn của YoonA 10 năm trước, thì YoonA 10 năm sau đã trưởng thành và được ví như một loại rượu vang hảo hạng và cô ấy sẽ phù hợp với hình ảnh thanh lịch của Estée Lauder bây giờ hơn.

Sulli từng là nàng thơ của thương hiệu Estée Lauder.

Người hâm mộ đã rất nóng lòng được xem YoonA thể hiện như thế nào trong vai trò nàng thơ mới của Estée Lauder. Với hình ảnh tích cực trên toàn cầu cũng như vẻ đẹp tựa nữ thần của cô ấy, tất cả đều chắc chắn rằng cô ấy sẽ nâng tầm giá trị thương hiệu một cách xuất sắc.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ