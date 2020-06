Nữ tỷ phú trẻ nhất nước Úc được bạn trai cầu hôn nhẫn chưa tới 700 nghìn và sự thật đáng nể

Chủ yếu tài sản của cô đến từ cổ phần đang nắm giữ tại công ty Canva. Được biết, công ty này có trụ sở tại Sydney do chính Perkins thành lập. Canva hoạt động trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và xây dựng hình ảnh truyền thông.

Đặc biệt, bạn trai Perkins không phải ai xa lạ mà chính là Cliff Obrecht - người đồng sáng lập lên Canva. Anh cũng là người luôn đứng sau, đồng hành và hỗ trợ bạn gái trong cả công việc và cuộc sống.

Cặp đôi đã đồng hành bên nhau 15 năm nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Sau nhiều năm hẹn hò, vào năm ngoái, trong chuyến du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ, Obrecht đã chính thức cầu hôn bạn gái bằng một chiếc nhẫn xinh xắn và được cô đồng ý.

Đáng chú ý, dù cả 2 đều sở hữu ngoại hình xuất chúng cùng khối tài sản kếch xù, thế nhưng chiếc nhẫn mà Obrecht cầu hôn Perkins chỉ trị giá 30 USD (chưa đến 700 nghìn).

Obrecht đã khiến nhiều người vỡ lẽ và cảm phục khi biết lý do. Theo đó, cặp đôi dự định sẽ quyên góp hết tiền của cả hai cho các hoạt động từ thiện, bạn gái anh mong muốn chi hàng tỉ USD cho công ích thay vì phục vụ nhu cầu cá nhân.

Cũng theo Obrecht chia sẻ, cặp đôi có trách nhiệm dùng năng lực của mình để biến thành năng lượng tích cực, chia sẻ đến được với nhiều người thay vì tích trữ và giữ lại cho riêng mình. Hiện tại, cả hai muốn tập trung nguồn lực tài chính để đóng góp cho ngành y tế thế giới.

