Bị ép quan hệ 3 lần/tuần, nữ y tá sát hại đồng nghiệp rồi chặt xác phi tang xuống bồn cầu

Được biết, vụ việc đáng sợ này xảy ra tại thành phố Ngọc Lâm, khu tự trị Quảng Tây ( Trung Quốc ). Hung thủ là cô Li Fengping (25 tuổi, làm nghề y tá) còn nạn nhân là bác sĩ Luo Yuanjian (Phó trưởng khoa chỉnh hình của Bệnh viện Nhân dân Ngọc Lâm).



Theo báo chí địa phương đưa tin, trước đó giữa nữ y tá Li và bác sĩ Lou có quan hệ tình ái. Trong thời gian này, Li đã vay nợ Lou rất nhiều tiền vì nghiện ngập cờ bạc và khó có khả năng chi trả. Do đó, Lou đã nghĩ ra cách đòi nợ bằng việc ép Li phải quan hệ tình dục với mình 3 lần một tuần.

Nữ y tá Li Fengping



Uất hận vì bị tống tình, Li đã tìm cách trả thù và nung nấu trong đầu ý định giết người. Sau khi giết hại người tình, nữ y tá 25 tuổi còn có hành động vô cùng dã man khiến nhiều người sợ hãi và phẫn nộ.



Cụ thể, vào ngày 23/3, Li đã xuống tay sát hại bác sĩ Lou tại nhà mình. Sau khi gây án, nữ y tá tìm cách phi tang, chặt nhỏ các phần thi thể của nạn nhân rồi cho xuống bồn cầu nhằm xóa dấu vết. Tuy nhiên, khi chưa kịp phi tang hết các phần thi thể thì hành động tàn ác của Li bị cảnh sát phát hiện.



Những người hàng xóm sống đối diện khu căn hộ của Li còn quay video cho thấy cảnh chính quyền địa phương rời khỏi nhà nữ y tá, họ mang theo một chiếc cáng phủ vải ở trên, bên dưới được cho là những phần thi thể còn sót lại của nạn nhân.

Li bị kết án tử hình

Theo thông tin từ tờ Sohu, vụ án này đã được xét xử vào tuần vừa qua. Được biết, Li đã bị kết án tử hình về tội Cố ý giết người. Bên cạnh đó, kẻ giết người còn phải bồi thường gần 15.000 USD (khoảng 347 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân.



Hiện tại, ngày thi hành án tử hình của Li vẫn chưa được ấn định.



