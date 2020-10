Khán giả chờ mãi vẫn chưa đến đoạn ngược khi La Vân Hi - Bạch Lộc rải cẩu lương cả nửa phim rồi!

Lên sóng ngày 27/9 vừa qua, bộ phim Trung Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương nhanh chóng tạo nên sức hút nhờ dàn diễn viên trẻ trung toàn trai xinh gái đẹp cùng màn tương tác cực đỉnh của cặp đôi chính Viên Soái (La Vân Hi) và Giang Quân (Bạch Lộc).

Được biết, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đau thương của cặp thanh mai trúc mã Viên Soái (La Vân Hi) - Giang Quân (Bạch Lộc). Sau 10 năm xa cách, cặp đôi bất ngờ gặp lại, từ những tình huống tréo ngoe đã kéo họ ngày càng gần nhau hơn.

Đến thời điểm hiện tại, dù đã đi được một nửa hành trình với 18 tập phim nhưng khán giả vẫn chưa thấy phim ngược một chút nào. Thậm chí, khán giả còn đang 'chết chìm' trong sự ngọt ngào của cặp chính



Ngay từ tập 1, cặp đôi đã có màn chạm môi ngoài ý muốn. Sau đó, ekip làm phim lại tung ra cảnh hậu trường hôn môi kéo dài cả nửa mét ngoài hành lang khiến khán giả sôi sục.

Bên cạnh đó, Viên Soái còn đúng kiểu 'bạn trai nhà người ta', tinh tế đến mức chăm sóc từng ly từng tí khi Giang Quân 'đến ngày', không ngại đi mua băng vệ sinh và pha nước đường đỏ cho nàng uống.





Sau hàng loạt tương tác ngọt ngào, có vẻ như Giang Quân đã dần nhận ra được tình cảm mà Viên Soái dành cho mình. Trong tập 17, 18 vừa qua tranh thủ lúc nàng say giấc, Viên Tổng hết cọ mũi rồi nhéo, âu yếm nhìn tình tứ crush.

Điều đáng nói, lúc đó Giang Quân mới chợp mắt chứ chưa ngủ nên biết được hành động của Viên Soái, hiểu Viên Tổng có ý với mình khiến cô nàng vô cùng hạnh phúc, trộm thẹn thùng một mình.



Sau đó, cặp đôi chính còn tiếp tục 'rải cẩu lương' nhờ nụ hôn bất ngờ chỗ tủ quần áo. Nụ hôn này khiến Giang Quân ngẩn ngơ cho tới tận hôm sau, mỗi khi nhớ lại còn cười ngốc một mình.

Chính bởi quá trình rải thính, rắc đường không ngừng nghỉ từ tập 1 đến tập 18 nên không ít khán giả thắc mắc: Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương bao giờ mới ngược? Tất nhiên, những bình luận này chỉ mang tính 'cà khịa' cặp đôi chính mà thôi. Ai cũng mong anh chị ngọt ngào với nhau đến hết phim cũng được!



Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.



