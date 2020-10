Ngọt hơn đường: La Vân Hi hôn trộm Crush lúc đang ngủ trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương

Lên sóng ngày 27/9, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương nhanh chóng tạo nên sức hút không nhỏ bởi dàn trai xinh gái đẹp cùng màn tương tác cực đỉnh của cặp đôi chính Viên Soái (La Vân Hi) và Giang Quân (Bạch Lộc).



Sau hàng loạt màn tương tác ngọt ngào của cặp đôi chính, có vẻ như cô nàng Giang Quân đã dần nhận ra được tình cảm mà Viên Soái dành cho mình, thậm chí còn giả nai cực đỉnh và trộm thẹn thùng.

Ở tập 17 của Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, sau khi tỉnh dậy không thấy Giang Quân bên cạnh Viên Soái đã bày đặt giận dỗi, thậm chí sau đó còn thuyết phục nàng 'về chung một nhà' nhờ trò nhõng nhẽo không phải dạng vừa của mình, làm đủ mọi cách và mang cả Vượng Tài ra làm bia đỡ đạn.

Tuy nhiên, khi sang được nhà Giang Quân, Viên Soái lập tức lật lọng đuổi cô nàng ra sofa để một mình chiếm hữu phòng ngủ. Thế nhưng, tranh thủ lúc nàng say giấc, Viên Tổng lại chiếm tiện nghi của Giang Quân, hết cọ mũi rồi nhéo, âu yếm nhìn tình tứ crush.

Không may cho Viên Soái, lúc đó Giang Quân chỉ mới chợp mắt chứ chưa ngủ nên biết tường tận hết mọi hoạt động của chàng. Biết Viên Tổng có ý với mình, cô nàng không chỉ bất ngờ mà còn cảm thấy hạnh phúc, trộm thẹn thùng một mình.

Thế nhưng, chỉ đến ngày hôm sau Viên Soái lại tiếp tục bật chế độ giận dỗi khi nàng về muộn, để anh ở nhà một mình. Nguyên nhân bởi Giang Quân cùng Đỗ Lỗi tổ chức sinh nhật nên không thể về sớm.



Chẳng bao lâu sau, mọi giận dỗi đều tan biến trong phút chốc khi cặp đôi chính có nụ hôn bất ngờ ở tủ quần áo. Nụ hôn này khiến nàng ngẩn ngơ cho tới tận hôm sau, mỗi khi nhớ lại còn cười ngốc một mình. Có vẻ như Giang Quân đang dần rơi vào lưới tình rồi!



Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ