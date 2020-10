Bấn loạn trước cảnh hôn bịt mắt của Bạch Lộc và La Vân Hi trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương

Dù đã đi được nửa chặng đường, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương vẫn giữ được sức hút của mình nhờ mạch phim logic cùng diễn xuất ấn tượng của các diễn viên. Trong tập 19, Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) đã trở thành hai người đầu tiên thử nghiệm chương trình ghép đôi do Lý Tiểu Xuyên (Vương Dĩ Luân) lập trình tại thủy cung.

Đỗ Lỗi (Cao Hãn Vũ) cũng tham gia sự kiện với vai trò là người đồng sáng lập ứng dụng. Anh đã dành thời gian đưa Giang Quân đi thăm quan và Viên Soái cũng mò đi theo, gây ra cuộc tranh cãi gay gắt để đọ độ hiểu biết giữa 2 anh chàng.

Khi bước vào màn ghép đôi, Viên Soái và Giang Quân đã cùng nhau trả lời một số câu hỏi mà Lý Tiểu Xuyên và Từ Lê (Tiêu Yến) đưa ra. Khi bỏ mắt để xem đối phương ghép cặp, cả 2 đều rất vui làm theo cuộc chơi, không ngại khiến Tô Sướng (Quản Tử Tịnh) và người yêu 'đỏ mắt' ghen tị.

Đến tập 20, Viên Soái đã bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ Kiều Na (Triệu Viên Viên) và thẳng thắn từ chối để đến với crush của mình. Giang Quân ở nhà đã làm sẵn nồi lẩu để đợi Viên Soái, nhưng lại vô cùng giận dữ vì đợi mãi không thấy anh chàng về.

Sau đó, Giang Quân vô tình tìm thấy bài phát biểu năm xưa của mình, kèm theo bức thư tình cô định gửi c ho đàn anh khối trên bị Viên Soái lấy cắp. Bên cạnh đó còn có bức thư cũ được Viên Soái viết cho Giang Quân nhưng không gửi đi. Đó là bức thư Viên Soái viết khi chuẩn bị đi du học cách đây 10 năm.

Tuy nhiên, bức thư không tới tay được Giang Quân, đến khi đọc được bức thư cô nàng không tránh khỏi xúc động, đặc biệt là lời tỏ tình của Viên Soái. Lúc này, cô nàng đã chắc chắn bản thân chính là người trong lòng Viên Tổng.



Ngay lập tức, cô nàng đã đi tìm Viên Soái, tiếp đến là nụ hôn bịt mắt cực ngọt dưới trời tuyết rơi để khép lại tập 20.



hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI. Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ