Qua ải 'mẹ vợ' dễ như thế này, đường tình thênh thang La Vân Hi và Giang Quân cứ thế mà đi thôi!

Trong tập 23 của Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, anh chàng Viên Soái (La Vân Hi) đã theo Giang Quân (Bạch Lộc) về quê thăm mẹ. Dù trước đó Viên Tổng nói rằng không thể cùng bạn gái về quê nghỉ tết, anh lại bất ngờ xuất hiện trên máy bay khiến cô nàng bất ngờ.

Sau đó, cả hai đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào và cùng đón giao thừa trên máy bay vô cùng lãng mạn. Cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ tình cảm mặc ánh nhìn của những người xung quanh.

Cũng trong tập này, khán giả có dịp bất ngờ trước tài lấy lòng phụ huynh của Viên Tổng. Anh chàng dành hết lời khen ngợi mẹ vợ tương lai. Bên cạnh đó, anh chàng còn chủ động đưa bà đi chợ và đích thân vào bếp nấu những món ngon cho mọi người.

Tuy nhiên, bởi tính cách quá thật thà mà Viên Soái đã vô tình khiến mẹ Giang Quân giận. Anh nhận mình là người năm đó lấy cắp bài thuyết trình mà Giang Quân, khiến mẹ cô nàng quyết định trả thù bằng cách chuốc rượu anh chàng khiến anh chàng chỉ biết im lặng chịu trận.





Tuy nhiên, thù cũ chưa qua thì thù mới đã đến. Ở tập 24, mẹ Giang Quân ngỏ lời muốn Viên Soái làm bạn trai con gái mình. Thế nhưng, Viên Soái lại nói úp mở khiến mẹ Giang Quân hiểu lầm anh đã có người khác và tiếp tục trút giận.

Tối hôm đó, Giang Quân đã lén ra phòng khách ngủ cùng Viên Soái, đặt đồng hồ báo thức 4h để tránh mẹ cô nhìn thấy. Đen đủi thay, khi cô nàng đang chuẩn bị về phòng đã thấy mẹ của mình ngồi đối diện.



Lúc này, hai người đã kịp thời giải thích cho mẹ của Giang Quân hiểu về chuyện tình cảm cặp đôi khiến bà vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc. Cũng vì thế, thái độ của bà đã thay đổi chóng mặt, chuẩn bị cho 'con rể tương lai' những món ngon để tẩm bổ, cùng anh đánh mạt chược và yên tâm giao phó con gái cho anh chàng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ