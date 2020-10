Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương tập 29 và 30: Bạch Lộc đánh La Vân Hi no đòn, trả thù vì bị 'đá'

Dù đã đi được 2/3 chặng đường, bộ phim Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính vẫn giữ được sức hút nhờ mạch phim logic cùng diễn xuất ấn tượng của các diễn viên.



Trong tập 27, Viên Soái (La Vân Hi) đã chủ động nói lời chia tay Giang Quân (Bạch Lộc) dù trước đó cặp đôi vẫn còn ngọt ngào. Điều này chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội lên đầu khiến Giang Quân vừa bất ngờ vừa tức giận. Ngay lập tức, cô đã cho anh một cái tát rồi lập tức bỏ đi.



Dù biết mọi chuyện đều có uẩn khúc, thế nhưng có vẻ như sau tất cả Giang Quân vẫn chưa chịu tha thứ cho Viên Soái, không ngừng 'hành hạ' anh chàng và mang đến những giây phút hài hước cho khán giả.

Cụ thể, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương tập 29, Viên Soái đã thành công lật tẩy được bộ mặt thật của Lâm Thái Mặc, cùng với sự giúp đỡ của Đỗ Lỗi (Cao Hãn Vũ) đã trả lại trong sạch cho bố của Giang Quân trong vụ án năm xưa.

Bên cạnh đó, Linda (An Duy Lăng) cũng đã 'quay đầu', tự thú với cảnh sát và cùng Đỗ Lỗi, Viên Soái chống lại Lâm Thái Mặc.



Sau khi kế hoạch thành công, Viên Soái lại bị crush lơ đẹp vì... mối thù cũ. Dù anh chàng hết lời giải thích, Giang Quân vẫn thẳng tay thu dọn đồ đạc rồi đá anh chàng ra ở riêng. Đây cũng là chuỗi ngày Viên Tổng phải 'mặt dày' theo đuổi người yêu lại từ đầu.

Viên Soái vận dụng hết tất cả các chiêu trò, từ nấu bữa sáng đến thanh toán hóa đơn cho Giang Quân, mua quà và hoa hồng gửi đến nhà nàng. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục âm thầm lặng lẽ theo Giang Quân về nhà, giúp mẹ crush hoàn tất thủ tục chuyển nhượng thương hiệu bún của ba cô khiến Giang Quân vô cùng cảm động.



Tiếp đến, cả hai quay trở về ngôi trường cấp 3 biết bao kỷ niệm khi xưa. Tại đây, anh đã kể lại tất tần tật những tội trạng khi xưa, để cho Giang Quân thoải mái... trả thù. Không hề khách sáo, nàng liền dùng gậy đánh thẳng mông Viên Tổng giữa lớp học. Cuối cùng, sau bao sóng gió cặp đôi đã quay trở về hạnh phúc bên nhau.





Trong tập 29 vả 30, chuyện tình của cặp phụ Lý Tiểu Xuyên (Vương Dĩ Luân) và Từ Lợi (Tiêu Yến) cũng đã đơm hoa kết trái. Sau thời gian suy nghĩ, Lý Tiểu Xuyên đã nhận ra tình cảm cua rminhf là thổ lộ với Từ Lợi, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.



Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ