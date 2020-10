Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương tập 31,32: Bạch Lộc lên chức, lại còn mang thai... hụt?

Đang là một trong những phim Trung hot nhất thời điểm hiện tại, từng tập phim Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương với cặp chính là Viên Soái (La Vân Hi) và Giang Quân (Bạch Lộc) luôn được khán giả chú ý.

Mới đây, trong tập 31 sau khi chỉ ra bộ mặt thật của Lâm Thái Mặc, cả Viên Soái và Giang Quân đều đã có được một bước tiến mới trong sự nghiệp. Cụ thể, Giang Quân được thăng chức lên làm phó tổng MH còn Viên Soái chuyển sang làm việc tại GE.

Dù trở thành đối thủ trên thương trường, Viên Soái còn lợi dụng đến mức gài máy nghe lén lên người bé cún Vượng Tài để lấy thông tin của Giang Quân nhưng chuyện tình cảm của cặp đôi vẫn hết sức tốt đẹp và ngọt ngào.

Khi ở nhà, cả hai vẫn rất vui vẻ với nhau, cùng nhau đi ngủ, thức dậy, vệ sinh cá nhân và cùng nhau chơi đùa.

Đến tập 32, Viên Soái còn mừng hụt một phen vì cho rằng mình sắp làm cha. Cụ thể, anh chàng đã phát hiện ra que thử thai 2 vạch mà Giang Quân vứt trong nhà vệ sinh. Háo hức, Viên Soái còn đặt luôn tên con đầu lòng là Viên Thông Minh.



Tuy nhiên, niềm vui này chưa được bao lâu đã bị dập tắt khi Giang Quân thông báo bản thân đã đến ngày "đèn đỏ". Điều này chứng tỏ que thử thai mà cô nàng dùng đã bị lỗi khiến Viên Soái ỉu xỉu cả mặt.

Cũng trong tập 32, Viên Soái đã bắt đầu lên kế hoạch cầu hôn bạn gái. Nhân lúc Giang Quân còn đang ngủ, Viên Soái đã lén lút đo ngón tay của cô vào lúc đang ngủ rồi đi tới cửa hàng mua nhẫn cưới. Liệu kế hoạch lần này của anh chàng có thành công hay không?



hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI. Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Thích thú cảnh La Vân Hi và Bạch Lộc ăn quên mình ở hậu trường Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ