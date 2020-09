Nước Mỹ kỷ niệm 19 năm vụ khủng bố ngày 11/9 giữa đại dịch COVID-19

Năm 2020 là một năm kém may mắn của nước Mỹ khi liên tục chứng kiến những vụ cháy rừng, bão lũ, tỷ lệ thất nghiệp gia răng và đặc biệt là sự hoành hành của đại dịch COVID-19. Điều này khiến cho những sự kiện lớn của nước này bị tinh giảm và vắng người hơn hẳn mọi năm.

Theo trang AP đưa tin, tại New York các hoạt động kỷ niệm 19 năm sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 sẽ được tổ chức song song ở quảng trường tưởng niệm 11/9 và tại một góc gần Trung tâm thương mại thế giới.

Vụ khủng bố kinh hoàng tại Mỹ vào ngày 11/9/2001

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ có mặt tại cả 2 buổi lễ này còn Joe Biden - ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ sẽ tham dự sự kiện 11/9 tại Quảng Trường.

Trong đó, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn ông Joe Biden đều dự kiến sẽ đến thăm Đài Tưởng niệm Quốc gia Chuyến bay 93 ở ban Pennsylvania nhưng vào những thời điểm khác nhau. Ông Trump sẽ phát biển vào buổi sáng còn ông Biden sẽ phát biểu vào buổi chiều.

Các nhà lãnh đạo quân sự sẽ tiến hành lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc mà không có sự tham gia của người thân nạn nhân trong thảm họa 11/9

Do dịch bệnh COVID-19 nên những hoạt động tưởng niệm ở New York hầu như đã bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn cho mọi người. Sở Cứu hỏa New York cố gắng thuyết phục đám đông từ bỏ ý định tổ chức các lễ kỷ niệm truyền thống. Song một bộ phận người dân đã xuống đường kêu gọi khôi phục những hoạt động này.

Người thân của các nạn nhân trong vụ khủng bố 19 năm trước đều hiểu việc tạm gác lại những hoạt động tưởng niệm này vào năm 2020 là điều bất khả kháng bởi cũng có nhiều hoạt động truyền thống khác ở Mỹ cùng phải hủy bỏ trong năm nay do đại dịch.

Khủng bố trung tâm thương mại tại Mỹ cách đây gần 2 thập kỷ

Nhiều người lo lắng rằng đây sẽ là khởi đầu của sự lãng quên và họ bắt đầu thắc mắc rằng liệu những hoạt động này có còn được chú ý và được tổ chức một cách trang trọng vào những năm tới hay không?

“Đây không khác gì cú tát vào mặt đối với tôi cả”, ông Jim Riches, cha của một lính cứu hỏa thiệt mạng 19 năm trước, chia sẻ.

Năm 2020 là năm đầu tiên mà ông ở nhà vào ngày 11/9 thay vì có mạt tại đài tưởng niệm. Ông cho rằng những người có nguyện vọng thì nên được phép đến quảng trường và nghe đọc trực tiếp tên của những người thân đã khuất thay vì nghe qua một đoạn ghi âm như vậy.

Một số thành viên gia đình nạn nhân vụ 11/9 hiểu rằng các hoạt động tưởng niệm sẽ không được tổ chức như mong đợi do đại dịch

Bà Anthoula Katsimatides lại cho rằng sự thay đổi này sẽ giúp người thân của các nạn nhân “có thể tri ân nhưng người thân yêu theo một cách thiêng liêng và an toàn”.

Bà Katsimatides cũng tin rằng nguyên nhân duy nhất khiến các hoạt động tưởng niệm này phải thay đổi là do đại dịch COVID-19, chứ không phải đẩy sự kiện khủng bố ngày 11/9 chìm vào quên lãng.

“Đại dịch COVID-19 bùng phát một cách bất ngờ, không ai lường trước được, hệt như sự kiện 11/9 vậy”, bà Katsimatides nói. Bên cạnh đó, khi đại dịch qua đi, những buổi lễ tưởng niệm sẽ lại được tổ chức một cách bình thường vào những năm sau.

Thân nhân những người thiệt mạng trong vụ khủng bố năm xưa lo ngại sự kiện này sẽ bị chìm vào quên lãng

Debra Epps, em gái của một kế toán viên thiệt mạng trong thảm họa 11/9 cho rằng, việc cơ quan tổ chức sự kiện tinh giản các hoạt động tưởng niệm là đúng đắn. Tình hình dịch bệnh khiến cô lo ngại đến mức không dám tham gia.

“Quyết định không đến buổi lễ tưởng niệm thực sự rất khó khăn với tôi, nhưng tôi hiểu rằng nước Mỹ đang mắc kẹt trong đại dịch. Dù gì đi nữa, tôi vẫn sẽ nhớ đến anh trai mình”, Debra Epps chia sẻ.

