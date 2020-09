Căn bệnh lạ khiến người đàn ông Hà Nội nuốt dị vật kinh khủng vào dạ dày, bé gái ăn tóc chính mình

Do nguy cơ gây thủng thực quản, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, tuyến tỉnh quyết định chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sĩ BV Việt Đức thực hiện phẫu thuật



Tại đây, các bác sĩ lập tức tiến hành soi cấp cứu, lấy được nguyên con dao lam găm vào thành sau họng cho bệnh nhân, may mắn không có biến chứng xảy ra. Chưa hết, bác sĩ nội soi kiểm tra trong dạ dày bệnh nhân thì bàng hoàng phát hiện hàng loạt dị vật nguy hiểm khác không thể lấy ra qua đường nội soi thông thường.



Do đó ê kíp tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng để gắp dị vật. PGS.TS Nguyễn Đức Chính - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trưởng kíp phẫu thuật cho biết: "Khi mở dạ dày, chúng tôi thấy trong đó rất nhiều các cục dị vật lổn nhổn khác nhau, có cảm giác như mò đồ bỏ quên dưới biển”.



Sau nhiều giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ mới lấy ra hết số lượng lớn dị vật trong dạ dày bệnh nhân từ bật lửa còn ga, khi thì là viên đá, hòn sỏi, khi là túi nilon, hạt bàng,… Tất cả gần như chuyển sang màu đen do nằm trong dạ dày đã lâu.

Những dị vật kinh hoàng được lấy ra từ bụng bệnh nhân



Sau phẫu thuật, bác sĩ tư vấn điều trị tâm thần cho nam bệnh nhân trên đồng thời gia đình phải phối hợp quản lý bệnh nhân tốt để tránh sự việc đáng tiếc.



Bác sĩ Chính cho biết những người có "đam mê" nuốt dị vật vào bụng giống trường hợp trẻ tự nhổ trụi tóc của mình nuốt vào dạ dày. Đó là hội chứng “tóc mây” hay hội chứng Rapunzel thường gặp ở người có rối loạn tâm lý.



Hội chứng Rapunzel lần đầu được ghi nhận trong y văn thế giới vào năm 1968 bởi bác sĩ Vaughan. Biểu hiện của hội chứng Rapunzel đó là người bệnh thường ăn tóc của mình hoặc người khác, thậm chí búp bê, khiến cho tóc bị rối lâu ngày gây tắc, thủng ruột. Với người lớn mắc hội chứng này thường có xu hướng thích nuốt dị vật dù đó có là dị vật sắc nhọn nguy hiểm như thế nào như dao, bật lửa, sỏi đá...



Nguyên nhân của căn bệnh này được các nhà khoa học lý giải là do người bệnh bị bỏ đói trong một khoảng thời gian dài hay chịu chấn động tâm lý từ thơ ấu, căng thẳng quá mức dẫn tới tâm thần bất ổn...



Tuy nhiên, y văn thế giới chỉ ra điểm chung của các bệnh nhân mắc hội chứng tóc mây là thiếu sắt hoặc mắc bệnh celiac. Nhiều trường hợp sau khi được điều trị thiếu sắt và celiac, bệnh nhân đã trở về bình thường, tâm thần cũng ổn định, không lặp lại hành vi nuốt tóc hay nuốt dị vật.



