Kỷ lục 45 ca mắc mới 1 ngày, ổ dịch Bệnh viện Đà Nẵng phức tạp hơn nhiều Bệnh viện Bạch Mai

Trước đó, số ca mắc mới được công bố cao nhất thuộc về ngày 15/5 với 25 trường hợp nhiễm bệnh được công bố. Tuy nhiên, đây đều là các trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.



Bệnh viện Đà Nẵng vẫn là điểm nóng với liên tiếp số ca bệnh được ghi nhận. Từ ngày 25-31/7, chỉ riêng tại bệnh viện này đã có 67 ca mắc COVID-19, đáng nói đây đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Con số này dự kiến sẽ còn tăng trong những ngày tới khi việc xét nghiệm được hoàn thành.

Các ca bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng lây lan nhanh và diện rộng



Thời điểm tháng 3, bên trong Bệnh viện Bạch Mai xác định có 4 điểm nóng gồm: khu vực nhà ăn do Công ty Trường Sinh phụ trách, Khoa Nhiệt đới, Khoa Thần Kinh và Khoa tiêu hóa cùng một số trường hợp khám ngoại trú và người nhà bệnh nhân. Trong số này, có tới 27 bệnh nhân là nhân viên Công ty Trường Sinh - đây được coi là nguồn lây bệnh vào bệnh viện này.



Trong khi đó, có tới gần 10 khoa, phòng ở Bệnh viện Đà Nẵng đã phát hiện có ca nhiễm COVID-19 như: Hồi sức tích cực - chống độc, Cấp cứu, Nội Hô hấp, Y học Nhiệt đới, Phục hồi chức năng, Ngoại tổng hợp...

Ổ dịch Bạch Mai chỉ ghi nhận tổng số 45 ca mắc



Còn với Đà Nẵng hiện tại, lực lượng chức năng và ngành y tế vẫn đang truy vết từng ca bệnh. "Chúng ta phải chờ kết quả xét nghiệm của toàn bộ nhân viên cũng như bệnh nhân, người nhà ở Bệnh viện Đà Nẵng thì mới đánh giá hết được tình hình cũng như khả năng khống chế, PGS.TS Nguyễn Huy Nga nói.



Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tính đến sáng 31/7, Đà Nẵng đã tiến hành cách ly 6.018 trường hợp (bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên phục vụ, bảo vệ, căng - tin) tại 3 bệnh viện: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Cách ly 3.607 trường hợp tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà.



Bộ Y tế cho biết đã toàn lực chi viện cho Đà Nẵng và Quảng Nam và Huế khi cử các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và Chợ Rẫy vào hỗ trợ điều trị, đào tạo cho các các bệnh viện. Trước nhu cầu xét nghiệm quá lớn, các Bệnh viện Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã đề nghị bổ sung 20 máy xét nghiệm.



Đồng thời, Bộ Y tế cũng chi viện thêm 10 máy thở cho các bệnh viện ở Đà Nẵng và Huế để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân nặng.



