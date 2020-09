Ô nhiễm không khí 'bủa vây' Hà Nội trong sáng nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân

Tại hơn 80 điểm quan trắc ở Hà Nội sáng nay của hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air cho thấy mức độ ô nhiễm đã lên ngưỡng đỏ, thậm chí ở một số nơi còn lên ngưỡng tím, đặc biệt nguy hại cho sức khỏe con người. Các điểm đo của đại sứ quán Mỹ cũng ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng đỏ. Có khả năng tác động đến Sức Khỏe của người già, trẻ nhỏ, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch.

Phần lớn nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại miền Bắc bắt nguồn từ các hoạt sản xuất, giao thông, xây dựng và các hoạt động dân sinh. Đặc biệt trong những ngày qua, điều kiện thời tiết lặng gió khiến cho các chất ô nhiễm không khuếch tán được gây ô nhiễm không khí.

Chất lượng không khí tại nhiều nơi ở Hà Nội vượt ngưỡng báo động

Các chuyên gia khuyến cáo người dân trong những ngày thời tiết ô nhiễm như thế này nên hạn chế ra ngoài. Trường hợp bắt buộc phải ra thì nên đeo khẩu trang chống bụi. Tại các gia đình nên hạn chế đun bằng than tổ ong, nên đóng kín các cửa sổ và cửa chính ra vào để tránh bụi ngoài đường vào các đồ vật trong nhà gây ảnh hưởng cho người già và trẻ nhỏ. Những ai vừa đi từ ngoài đường về nên rửa mắt mũi bằng nước muối sinh lý và rửa tay bằng sà phòng diệt khuẩn.

Đại diện Tổng cục Môi trường cho biết, miền Bắc vào tháng 9 hàng năm, các thông số ô nhiễm trong không khí thường có xu hướng tăng lên. Các đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng có thể diễn ra vì vậy người dân cần phải tiếp tục theo dõi những diễn biến chất lượng không khí trong thời gian này để có biện pháp phòng tránh và bảo vệ sức khỏe kịp thời.

Người dân được khuyến cáo không nên ra ngoài

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tình trạng ô nhiễm hiện nay chủ yếu là do ô nhiễm bụi mịn PM 2.5, loại bụi này có kích thược cực kỳ nhỏ, chỉ bằng 1/30 sợi tóc, có khả năng len sâu vào phổi và đi vào máu, gây ra các căn bệnh nguy hiểm về hô hấp và tim mạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, ước tính mỗi năm có khoảng 7 triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí . Trở thành nguy cơ môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người. Hà Nội là mọt trong những thành phố thường xuyên được xếp vào nhóm những thành phố bị ô nhiễm không khí nhất khu vực Đông Nam Á đặc biệt là vào mùa thu đông, khi thời tiết có hiện tượng nghịch nhiệt khiến bụi bẩn trong không khí không khuếch tán được.

Your browser does not support HTML5 video.

Không khí ô nhiễm nghiêm trọng bủa vây Hà Nội

Theo Phương Hoa/SKCĐ