Ở thời điểm iPhone 12 sắp lên kệ, những chiếc iPhone đời cũ nào bạn nên và không nên mua?

Vào ngày 13/10 (theo giờ quốc tế) và 0h ngày 14/10 (theo giờ Việt Nam) Apple sẽ cho ra mắt "bộ tứ quyền lực" năm nay đó chính là: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Nếu kinh phí của bạn không cho phép sở hữu chiếc điện thoại "hot hít" của năm 2020 thì bạn có thể cân nhắc việc lựa chọn những dòng sản phẩm iPhone đời cũ.

Những iPhone đời cũ nào nên mua?

Nếu hầu bao không cho phép thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn mua một trong những dòng iPhone đời cũ như sau:

iPhone 6s: Đây là một mẫu Đây là một mẫu điện thoại thông minh dù đã ra mắt từ 5 năm năm trước song nó vẫn sẽ được hỗ trợ iOS 14. Camera chụp ảnh đẹp, hiệu suất hoạt động cao khiến nhiều người dùng cảm thấy hài lòng.

iPhone SE: Chiếc điện thoại thú vị này là một mẫu iPhone mà bạn nên mua. Sau khi iPhone 12 xuất hiện, mức giá của dòng sản phẩm này sẽ được giảm đáng kể. Điện thoại được hỗ trợ iOS 14, camera hoạt động tốt, chắc chắn sẽ là một lựa chọn không tồi cho bạn.

iPhone SE thế hệ thứ 2: Đây là một chiếc Đây là một chiếc smartphone hoàn hảo cho những ai muốn sở hữu điện thoại của nhà Táo Khuyết mà không có tiền mua iPhone 12. Máy sở hữu chip A13 Bionic cực xịn, camera ngầu và nhỏ gọn cùng với màn hình siêu đẹp.

iPhone XR: Vẫn là một chiếc điện thoại của Vẫn là một chiếc điện thoại của Apple sở hữu tốc độ xử lý nhanh và có thể sạc pin không dây. Hoạt động lâu dài, chụp ảnh "ngon nghẻ", chơi game mà không bị giật lag. Không những thế, thiết bị này còn được Apple ưu tiên update trong một thời gian dài.





iPhone X/ XS/ XS Max: Bạn cũng sẽ phải bỏ ra một số tiền tương đương với mua XR, tuy nhiên nó lại có nhiều lợi thế mà chiếc XR không có được. Đó là thân máy sang trọng, khung viền mỏng, màn hình OLED sáng đẹp và cụm camera kép cực xịn xò.

iPhone 11: iPhone 11 cũng không phải là lựa chọn tồi trong thời điểm này. Đây là một chiếc điện thoại được thừa kế màn hình IPS của XR. Điện thoại có thiết kế cực xinh, camera chụp ảnh đêm cực nét. Nó gần như là một lựa chọn tốt nhất vào thời điểm iPhone 12 chuẩn bị ra mắt này.

iPhone 11 Pro/ iPhone 11 Pro Max: Hai mẫu smartphone này thì khỏi phải bàn, nó đã giảm giá xuống còn dưới 20 triệu đồng cho bản thấp nhất. Vì vậy đâu là một thời điểm tốt để bạn tậu ngay một em Pro hoặc Pro Max về máy đấy. Đây là điện thoại thông minh tuyệt vời mà sẽ tiếp tục được Apple hỗ trợ trong nhiều năm tới.

Những chiếc iPhone nào không nên mua?

Bên cạnh những hàng đồ "cũ mà tốt" bên trên thì cũng có nhiều sản phẩm của Apple mà bạn không nên mua nữa. Bởi nguyên nhân chủ yếu vẫn là nó sẽ hông được nhận bản cập nhật của Apple.

Những sản phẩm này gọi tên iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 và iPhone 8. Sẽ thực sự phí phạm nếu bạn lựa chọn cho mình chiếc điện thoại này bởi chúng đã "hoàn toàn hết hạn".

