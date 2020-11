Ô tô 4 chỗ chạy tốc độ nhanh, kéo lê xe đạp điện 10m khiến nam sinh lớp 7 tử vong tại chỗ

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm vì đi vào điểm mù của xe tải đang rẽ phải

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 18/11 trên đường thuộc thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng, Nam Định), một người phụ nữ dừng đèn đỏ và đi thẳng sau đó nhưng không may gặp nạn vì rơi vào điểm mù của 1 chiếc xe tải rẽ phải.