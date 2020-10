Ô tô 7 chỗ bất ngờ lao xuống sông Mã khiến 3 người mắc kẹt trong xe tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu được biết, xe ô tô mang BKS: 36A-460.50 hiệu Xpander màu đen do một người đàn ông điều khiển có tên là Quách Công Tý (sinh năm 1984 trú tại Thôn 7, Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Trên xe có 2 người cùng đi là Đinh Tấn Thanh, Lê Cảnh Huy cùng sinh năm 1983, trú tại Thị Trấn Yên Cát, huyện Như Xuân.

Hình ảnh chiếc xe được trục vớt lên bờ (ảnh TTXVN)

Khi ô tô đang đi theo hướng Cẩm Thủy - Như Xuân thì bất ngờ lao xuống sông Mã. Hậu quả, vụ tai nạn làm 3 người trên xe ô tô không kịp thoát ra ngoài và đã tử vong

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 20 cán bộ chiến sĩ, cùng các trang thiết bị phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Sau 30 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã xác định được vị trí chiếc xe bị chìm và sử dụng xe cẩu để trục vớt, bên trong xe tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân xấu số.

3 nạn nhân trên xe đã tử vong

Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng tập trung xử lý vụ việc và đưa nạn nhân về quê nhà để gia đình lo hậu sự.

Người dân hiếu kỳ cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Theo nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, cả 3 người này có đi đám giỗ tại nhà một người bạn và uống rượu bia. Sau khi chở bạn về nhà ở Cẩm Thủy và đang trên đường về Như Xuân do không biết đó là đường cụt (đoạn này trước có bến phà nhưng từ khi có cầu cứng nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh nên đã tháo dỡ) nối ra sông Mã rồi lao xe xuống sông.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyên nhân ô tô lao xuống sông, 3 người tử vong

