Ô tô 7 chỗ lạc tay lái tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ khiến nhiều người bị thương

Theo thông tin điều tra, vào ngày 6/9, một xe ô tô đang lưu thông trên đường số 7, cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Khi đến đoạn giao với Quốc lộ 1 thì bất ngờ bị lạc tay lái đâm thằng vào xe máy đang chạy trên đường.

Xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước và đâm vào nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ khiến nhiều người bị thương. Ô tô gây tai nạn sau đó chạy một đoạn rồi mới dừng lại. Tài xế ô tô và những người bị thương được người dân chở đi cấp cứu tại Bệnh viện

Hiện trường vụ án

Tại hiện trường vụ tai nạn, 1 ô to 7 chỗ, 2 xe tải và 3 xe máy đều bị hư hỏng nặng. Hiện công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Xe tải và nhiều phương tiện khác bị hư hỏng

Your browser does not support HTML5 video.

Ôtô 7 chỗ tông nhiều xe chờ đèn đỏ ở TP.HCM

Theo Phương Hoa/SKCĐ