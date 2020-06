Your browser does not support HTML5 video.

Ô tô bốc cháy dữ dội, tài xế bật khóc cầu cứu người dân lấy giấy tờ trong xe 15:46 01/06/2020 Theo đoạn clip ghi lại, chủ nhân chiếc xe màu trắng đang bốc cháy dữ dội tuyệt vọng khóc lóc, nhờ người dân lấy giấy tờ bên trong. Nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh quá nên không ai dám vào.