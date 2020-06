Ô tô “điên” tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ khiến 5 người bị thương

Theo thông tin từ các nhân chứng, khoảng 19h ngày 3/6, người đàn ông trung niên điều khiển ô tô 7 chỗ BKS 51G-198.17 đang lưu thông trên quốc lộ 1 hướng đi từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc.

Khi xe này di chuyển đến giao lộ trên thì tài xế cho phương tiện rẽ trái vào đường số 18 thì bất ngờ tông hàng loạt xe máy đang di chuyển trên đường và đang dừng chờ đèn đỏ.

Chưa dừng lại, ô tô này tiếp tục lao vào vỉa hè và tông sập hàng rào rồi mới dừng lại. Ghi nhận tại hiện trường, 4 xe máy nằm khắp nơi trên đường. Riêng có một xe ba gác và 1 ô tô bị hỏng nhẹ đã tự rời đi ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo người dân địa phương, vụ va chạm khiến 5 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Còn theo một nguồn tin khác, tài xế lái ô tô có dấu hiệu say xỉn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra đã được người thân đến đưa về.

Ngay sau đó, Công an quận Bình Tân đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân. Đồng thời, lấy lời khai các nạn nhân và nhân chứng để làm rõ sự việc.

Liên quan đến tình hình giao thông, theo thống kê mới nhất hôm 1/6 của Cục CSGT, trong vòng 15 ngày đầu thực hiện tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí, trong đó số người chết giảm 43% so với thời gian liền kề trước đó.

Cụ thể, trong 15 ngày tổng kiểm soát toàn quốc xảy ra 425 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 186 người, bị thương 305 người. So với thời gian liền kề trước, TNGT giảm 170 vụ (giảm 28,57%), giảm 141 người chết (giảm 43,12%), giảm 97 người bị thương (giảm 24,13%).

