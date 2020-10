Hiện trường thảm khốc vụ ô tô lao xuống vực sâu khiến 3 giáo viên thương vong

Theo báo Nghệ An, vào khoảng 5h chiều ngày 2/10, tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn ( Nghệ An ) đã xảy ra vụ tai nạn ô tô vô cùng nghiêm trọng khiến 3 giáo viên thương vong.



Vào thời điểm trên, hiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger chở hiệu trưởng, hiệu phó và một giáo viên của Trường Tiểu học xã Mỹ Lý từ trường trở về nhà theo hướng ra trung tâm huyện Kỳ Sơn. Khi đến bản Yên Hòa, do đường núi chênh vênh đã khiến chiếc xe bị lật nhào vài vòng xuống dưới vực.



Vụ tai nạn bất ngờ đã khiến cả 3 người trên xe bị thương nặng, nguy kịch. Theo PLO, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phải dùng xuồng chuyên dụng để vượt suối, sông Nậm Nơn đến hiện trường đưa ba giáo viên đến Trạm Y tế xã Mỹ Lý sơ cứu.



Ngay tối cùng ngày, các nạn nhân đã được xe cứu thương chở ra BV Đa khoa huyện Kỳ Sơn tiếp tục cấp cứu.



Tại hiện trường ghi nhận, chiếc xe bị tai nạn đã lật nhào nhiều vòng, bên ngoài bị méo mó, hư hỏng nặng, nhiều bộ phận nát bét. Thậm chí, chiếc xe còn suýt lao xuống sông Nậm Nơn.



Theo nguồn tin mới nhất từ báo Theo nguồn tin mới nhất từ báo Vietnamnet , 2/3 nạn nhân đã tử vong là thầy Nguyễn Đình D. - Phó Hiệu trưởng Tiểu học 2 Mỹ Lý và cô Lữ Thị Kh. - giáo viên Trường tiểu học 2 Mỹ Lý. Riêng thầy hiệu trưởng đang được cấp cứu.



Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

