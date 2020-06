Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hoàng ô tô mất lái lao vào hiệu thuốc gây hư hại nặng nề 17:05 23/06/2020 Vụ tai nạn này xảy ra tại một hiệu thuốc trong một tòa nhà ở Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 30 tháng 3 vừa qua. Sự việc được camera quan sát của một ngôi nhà bên ngoài hiệu thuốc ghi lại.