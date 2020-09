Mất lái trong đêm tối, xe Innova tông liên tiếp 4 xe máy khiến 9 người phải nhập viện

Tin tức mới nhất ngày 27/9, theo Kinh tế & Đô thị sáng cùng ngày Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 26/9 trên địa bàn huyện Bình Giang.



Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h tối 26/9 tại đường 395E, đoạn qua thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, Hải Dương. Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô mang BKS Toyota Innova 29Y-6653 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng Thái Học - Cổ Bì bất ngờ mất lái, tông liên tiếp 4 xe máy đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn



Các xe máy bị tông gồm 34K1-030.14, 34B3-476.32, 29Y7-166.39 và 89H1-001.20. Cú tông bất ngờ đã khiến một số xe máy văng xuống mương nước ven đường. Chiếc ô tô gây tai nạn cũng bị hư hỏng nặng phần đầu, tài xế đã rời khỏi hiện trường.



Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến 9 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó 1 nạn nhân bị đa chấn thương, vẫn đang bất tỉnh. Theo một nhân chứng, nạn nhân là nhóm thanh niên đang trên đường đi đám cưới về thì gặp tai nạn



Theo Theo Zing , danh tính các nạn nhân bị thương gồm: Phạm Văn Độ (29 tuổi), Bùi Xuân Đạt (23 tuổi), Bùi Văn Quang (29 tuổi), Bùi Văn Tính (33 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang); Vũ Văn Thông (27 tuổi), Bùi Đình Phái (27 tuổi, cùng huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đức Giang (23 tuổi, ở xã Trí Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Mai Văn Hưng (26 tuổi, ở TP Thanh Hoá).

Phần đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng



Riêng nạn nhân thứ 9 vẫn đang bất tỉnh nên vẫn chưa xác định được danh tính. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.



Qua xác minh nhanh, chủ sở hữu của xe ô tô Toyota Innova 29Y-6653 là anh Nguyễn Văn T (trú tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, Bình Giang).



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ