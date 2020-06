Oái oăm con gái 14 tuổi tố bố đẻ xâm hại vì bị ngăn cản đi chơi

Mới đây, VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang tòa án cùng cấp để xét xử đối tượng Nguyễn Tuấn Khải về tội danh "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi".

Theo cáo trạng, vào ngày 6/9/2019, Khải quen biết em N.H.T.T. (SN 2006, trú tại TPHCM) trên mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Đến chiều 9/9, Khải rủ em T. đến nhà bà cố của mình tại huyện Hóc Môn chơi qua đêm. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục và hôm sau tiếp tục quan hệ thêm 2 lần nữa.

Đến ngày 16/9, em T. bỏ nhà đi đâu không rõ nhưng lại gửi đơn trình báo tới công an huyện Hóc Môn tố cáo bố đẻ là ông Nguyễn Hòa T. xâm hại tình dục . Trong đơn em T. còn tố cáo Khải và 2 người khác là Dương Tấn P. và Nguyễn Hoài D. đã thực hiện hành vi giao cấu với mình.

Ông T. khai vào năm 2012 ông có sống cùng em T. tại nhà ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn tuy nhiên tới năm 2017 đã chuyển tới xã Trung Chánh sống với một người phụ nữ. Ông T. khẳng định không xâm hại con, chỉ ngăn cản chuyện tình cảm do con gái thường xuyên bỏ nhà đi chơi.

Đối tượng P. khai vào tháng 9/2018, P. cũng quen em T. qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên đến khoảng tháng 5/2019, P. phát hiện em T. quen bạn trai khác nên đã chia tay. Do em T. nhiều lần bỏ nhà đi chơi, gia đình em T. có nhờ P. đi tìm nên cả hai thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn. P. cho rằng minhg không quan hệ tình dục với em T. như đơn tố cáo.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã truy tìm và phát hiện không có đối tượng nào tên Nguyễn Hoài Dương như đơn tố cáo của em T. Riêng bị can Khải sau khi bị bắt đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Linh Chi/SKCĐ