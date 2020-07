Nữ minh tinh 'Cuốn theo chiều gió' - Olivia de Havilland qua đời tại nhà riêng

Nữ minh tinh Olivia De Havilland ở tuổi 104.



Sự ra đi của nữ minh tinh Olivia đã khiến người hâm mộ và yêu mến bà không khỏi thương tiếc vì mới gần đây, ngày 1/7 họ còn vui vẻ gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 104 tới bà.



Olivia de Havilland, sinh ngày 1/7/1916, là một nữ diễn viên đến từ thành phố Tokyo, Nhật Bản. Ba năm sau đó, bà chuyển tới Mỹ sinh sống.

Tuy có tuổi nhưng nét đẹp của bà vẫn không phai mờ.



Bước chân vào nghề diễn xuất khi mới 19 tuổi, Olivia đã được góp mặt vào bộ phim A Midsummer Night’s (1935), nhờ vậy bà được kí hợp đồng 7 năm với Warner Bros.



Nhờ sở hữu nhan sắc hơn người với đôi mắt to, da trắng và gương mặt phúc hậu, nét đẹp của những người phụ nữ Anh đương thời bà đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà đạo diễn nổi tiếng. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của bà sang trang mới khi tham gia vào bộ phim Cuốn theo chiều gió (1939).

Olivia trong phim Cuốn theo chiều gió.

Trong giai đoạn hoàng kim của Hollywood (1930-1950) bà được đề cử giải Oscar 5 lần và hai lần giành đoạt tượng vàng cho phim To Each His Own (1946) và The Heiress (1949).