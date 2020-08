Olympic Sinh học 2020: Đội tuyển Việt Nam giành được HCV, 4/4 thí sinh đều xuất sắc đạt giải

Em Hà Vũ Huyền Linh (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt Huy chương Đồng. Giành giải khuyến khích là em Nguyễn Thị Thu Nga (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ).

Các thí sinh đội tuyển Việt Nam đều xuất sắc đạt huy chương trong kỳ thi Olympic Sinh học

Được biết, cuộc thi Olympic Sinh học Quốc tế 2020 dự kiến được tổ chức tại thành phố Nagasaki thuộc Nhật Bản từ giữa tháng 7. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu và nhiều quốc gia trên thế giới, cuộc thi được chuyển sang hình thức thi trực tuyến tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội với tên gọi 'Thách thức Olympic SInh học Quốc tế 2020".

Các thí sinh làm 2 bài thi lý thuyết (mỗi bài làm trong 3 giờ) và 2 bài thi thực hành. Bài thực hành thí nghiệm ảo về Sinh lý học động vật (làm trong 3 giờ), và bài thực hành Tin sinh học (làm trong 1,5 giờ).

Để đảm bảo cuộc thi diễn ra trung thực và khách quan, Ban tổ chức đã hướng dẫn các nước thành viên thực hiện các quy định theo từng bước chi tiết và chặt chẽ. Trường Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đơn vị tổ chức cuộc thi đã thực hiện rất chặt chẽ theo đúng yêu cầu của Olympic Sinh học quốc tế.

Trước đó, đội tuyển Olympic Hóa học và đội tuyển Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương cũng đã đạt thành tích xuất sắc. Kết quả này càng có ý nghĩa hơn khi mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn cùng các quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi các kỳ Olympic khu vực và quốc tế năm 2020.

