Ồn ào không hồi kết giữa Ngân 98 và Yaya Trương Nhi: `Tình cũ` Lương Bằng Quang quyết tâm khởi kiện

Ngân 98 là cái tên "đầy drama" khi thường xuyên thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhờ nhiều scandal liên tiếp. Mới đây, ồn ào giữa Ngân 98 và Yaya Trương Nhi vẫn chưa đi tới hồi kết và bất ngờ bị đẩy lên đỉnh điểm khi Yaya Trương Nhi bất ngờ đăng thông báo sẽ quyết tâm kiện Ngân 98 tới cùng.

Đây được coi là màn đáp trả đanh thép của "tình cũ" Lương Bằng Quang khi bị đàn em công khai thách thức trên mạng xã hội rằng: "Ủng hộ 2 tay 2 chân cho thùng rỗng kêu to đi kiện luôn á. Nói cho mà biết lát tui xoá để Facebook buôn bán làm ăn", "Status của mình vẫn còn giữ nhé các bạn. Mình chỉ khoá thôi chứ không có xoá. Mình đang trông chờ đến ngày ra toà để trình bày đây này".

Bài đăng của Trương Nhi.

Cụ thể, mới đây Yaya Trương Nhi đăng ảnh khoe thần thái rạng ngời trên trang cá nhân kèm theo chú thích: "Chị nói chị làm", "Từng bước một, đã xong". Dưới phần bình luận, nữ diễn viên cho biết đang tiến hành chuẩn bị giấy tờ, khẳng định sẽ quyết tâm giải quyết mọi rắc rối mà Ngân 98 đã gây ra cho mình.

Bình luận cụ thể của Yaya Trương Nhi như sau: "Rất vui khi các em đã bình luận nhưng chị không cần công kích chị đâu, ra toà cần nhiều giấy tờ lắm chứ không phải như thời bao công gõ trống kêu oan là xong. Nên chị rất bình thản với những gì chị đang làm mặc dù đang rất bận với nhiều công việc và dự án mới của chị và giải quyết những rắc rối từ miệng bạn đó gieo ra nên mọi thứ sẽ chậm mà chắc nghen.

Chị cũng xin lỗi vì để các em chờ lâu vì nhiều thứ phải làm chứ cũng không nhiều thời gian để đi giải thích từng comment. Nhưng chị vẫn ráng làm như lời chị nói. Mọi lời chị nói vẫn còn Facebook chứ chị không xoá như ai đó đâu".

Bình luận của nữ diễn viên.

Trong bình luận, cô còn không quên "cà khịa" Ngân 98 viết trạng thái kêu cô là "thùng rỗng kêu to" rồi vội xoá: "Mọi lời chị nói vẫn còn facebook chứ chị không xoá như ai đó đâu".

Trước đó không lâu, trên trang cá nhân của mình Trương Nhi cũng khẳng định: "Bên phía Trương Nhi đang bàn bạc với luật sư để khởi kiện những vu khống sai sự thật, xuyên tạc, làm ô uế danh dự nghệ sỹ, ảnh hưởng đến sức khoẻ của Trương Nhi những ngày qua, cũng như công việc và những dự án hoạt động sắp tới của Trương Nhi. Phía Trương Nhi hy vọng Fans cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn".



Mới thời gian trước, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị nhóm người chặn đánh "sấp mặt" ở ngoài đường. Từ hai bức ảnh được chia sẻ, dù chỉ là hình chụp phía sau lưng nhưng rất nhiều người đều nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của cặp đôi thị phi.

Hình ảnh Lương Bằng Quang - Ngân 98 bị đánh.



Ngay sau vụ việc, nam ca sĩ cũng đã nhanh chóng đăng trạng thái lên trang cá nhân để cập nhật tình hình hiện tại của mình và bạn gái. Cũng theo anh, cả 2 hiện vẫn rất ổn. Tuy nhiên, giữa lúc này xuất hiện tin đồn vụ Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị chặn đánh là do Yaya Trương Nhi gây ra.



Bức xúc trước những đồn thổi không chứng cứ về mình, Yaya Trương Nhi đanh thép đáp trả thông qua những hình ảnh chụp lại tung tin nhắn với mẹ tình cũ để chứng minh sự trong sạch. Cô viết: "Hãy sống cho đúng, đừng tạo nghiệp cho người khác. Nói có sách mách có chứng chứ không nói xàm nói bậy. Ở đời danh dự 1 con người không phải muốn lôi ra bôi nhọ rẻ tiền là được đâu. Và từ giờ trở đi... đừng ai nói thêm gì nữa nhé, quá khứ thì sao, quá khứ sống sạch thì phải sạch chứ không để ai bôi nhọ. Mẹ tôi dạy tôi vậy đó".



Your browser does not support HTML5 video.

Lương Bằng Quang lên tiếng vụ Ngân 98 bị bắt giữ vì dương tính với ma túy



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ