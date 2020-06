Ớn lạnh người phụ nữ độc ác giết thai phụ để cướp con hòng níu kéo trái tim người chồng

Vào hôm 30/5 vừa qua, một sĩ quan cảnh sát tại Mexico tá hỏa phát hiện thi thể bị thiêu cháy của một thai phụ 17 tuổi bọc trong một chiếc túi vứt trên vỉa hè. Người này được cho là đang mang thái 7 tháng, tuy nhiên khi được phát hiện thì không thể tìm thấy đứa trẻ trong bụng cô đâu. Phía cảnh sát quyết định không tiết lộ danh tính của cô gái trẻ xấu số.

Văn phòng công tố viên Quintana Roo sau đó tiết lộ hung thủ là người phụ nữ tên Juanita, được cho là có quen biết thai phụ 17 tuổi. Báo chí Mexico thông tin người phụ nữ độc ác này đã mời thai phụ (tạm gọi A) tới nhà của mình nằm ở TP Solidaridad. Sau đó, Juanita đã giam giữ A, thậm chí còn tìm cách sát hại A bằng cách đập đầu cô bằng một hòn đá. Chưa dừng lại ở đó, Juanita rạch bụng thai phụ xấu số, rồi mang đứa trẻ ra ngoài trước khi đâm chết nạn nhân.

Juanita sau đó đưa đứa bé tới Bệnh viện địa phương cấp cứu, tự nhận đứa trẻ là con mình vừa sinh ra. Các bác sĩ đã cấp cứu cho đứa trẻ và cảm thấy nghi ngờ trước thái độ của Juanita nên đã báo tin cho cơ quan chức năng. Ban đầu, đứa trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sinh non nhưng rất may hiện tại Sức Khỏe của bé đã ổn định.

Sau khi bị bắt gĩ, Juanita thú nhận cô giết thai phụ vì mình vô sinh. Lo sợ rằng chồng sẽ bỏ rơi vì không thể sinh cho gia đình một đứa con đầu lòng, người phụ nữ độc ác này đã tìm cách 'cướp' con của thai phụ A hòng níu kéo trái tim người chồng.

Được biết, Juanita đã bị cáo buộc tội danh giết người , có thể phải ngồi tù đến 50 năm nếu bị kết án.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ