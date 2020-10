Ông Cao Thắng viết tâm thư mùi mẫn gửi con gái sắp chào đời nhân dịp sinh nhật vợ gây xúc động mạnh

Là một người nổi tiếng không hoạt động quá sôi nổi trên các trang mạng xã hội nhưng nay cư dân mạng được phen ngạc nhiên khi Ông Cao Thắng đich thân chia sẻ tâm thư mùi mẫn gửi con gái sắp chào đời lại trùng đúng dịp sinh nhật vợ yêu Đông Nhi.





Bức tâm thư 2 trong 1 chứa đầy tâm tư của một người chồng, một người cha trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời: "Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với ba, như hơn 10 năm nay vẫn vậy, đó là ngày sinh nhật của mẹ con. Mẹ đã ở bên ba trong suốt thời gian qua, đã biến ba thành một người đàn ông của hiện tại và trao cho ba một trách nhiệm lớn lao. Ba chỉ muốn nói một lời cảm ơn và chúc mừng sinh nhật mẹ con, vì những gì đã qua và cả một hành trình phía trước".





Ông Cao Thắng - Đông Nhi đã đi cùng nhau qua một chặng đường rất dài





Chặng đường 10 năm mà Ông Cao Thắng và Đông Nhi đã đi qua để có được ngày hôm nay quả thực là không dễ dàng. Vì vậy anh đã dành lời cảm ơn và trân trọng trước hết là tới người bạn đời, người vợ của mình.





Bên cạnh những lời ngọt ngào gửi vợ, Ông Cao Thắng cũng không quên nhắn nhủ mong ước dành cho con: "Ba biết rằng con sẽ trở thành một cô gái, một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ. Ba biết rằng con sẽ bản lĩnh, sẽ can đảm và quyết tâm. Con sẽ rạng rỡ và đầy yêu thương với mọi người xung quanh. Có lẽ con sẽ bướng bỉnh nữa nhỉ. Nhưng điều đó không sao hết, con sẽ có những ước mơ và hãy cứ sống hết mình vì nó, như cách mẹ con đã luôn sống như vậy".





Ông Cao Thắng kiệm lời nhưng không có nghĩa là anh không cảm xúc





Trong suốt 9 tháng của thai kỳ, người hâm mộ thường thấy Đông Nhi chia sẻ về gia đình nhưng lại hiếm khi nghe Ông Cao Thắng chia sẻ về lần đầu làm cha. Tuy không chia sẻ rầm rộ cho cộng đồng mạng cùng biết nhưng rõ ràng anh cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong hành trình đón chào con gái yêu ra đời: "Chưa bao giờ ba trải qua những cảm giác của gần 9 tháng vừa rồi. Từ ngỡ ngàng, hạnh phúc, khấp khởi hân hoan, cho đến lúc này là cảm giác hồi hộp cứ tăng dần đến từng ngày. Ba sắp được gặp công chúa nhỏ của ba rồi".





Ông Cao Thắng chia sẻ thêm về câu chuyện đặt tên cho con mà theo anh đó là một duyên số dành cho gia đình nhỏ của mình: "Ngay từ khi mẹ nói rằng con sẽ đến, ba đã lên một danh sách dài những cái tên cho con. Thật kỳ lạ là khi đó dù chẳng biết con sẽ là một cô bé hay một cậu nhóc, trong đầu ba mẹ chỉ bật ra những cái tên của con gái thôi. Ba... tắc tịt khi nghĩ tên con trai. Vậy nên khi nhận trên tay kết quả siêu âm, ba chỉ biết mỉm cười hạnh phúc và thầm thì: “Đúng là duyên số”".











Ông Cao Thắng cho rằng con gái đến với mình là do duyên số đã định





" Ba biết rằng trách nhiệm của mình từ nay sẽ lớn lắm đây. Bây giờ, ba không chỉ phải bảo vệ và che chở cho mẹ, mà còn cả công chúa nhỏ của ba nữa. Ba biết thử thách này sẽ to lớn lắm, ba sẽ không hoàn hảo và lúc nào đó ba cũng sẽ mắc lỗi. Nhưng ba xin hứa với con: Dù có thể ba sẽ vụng về, sẽ lo lắng thái quá, chúng ta sẽ tranh cãi nhau khi con trưởng thành, có thể ba sẽ lẩm cẩm và cố chấp, nhưng ba sẽ không bao giờ vơi bớt tình yêu thương dành cho con. Tình yêu ấy sẽ hoàn thiện ba từng ngày, sẽ cùng ba trưởng thành và vững vàng hơn " - Chia sẻ đầy tình cảm của Ông Cao Thắng dành cho con gái khiến nhiều người không khỏi xúc động.





Your browser does not support HTML5 video.









Theo Thanh Thùy/SKCĐ