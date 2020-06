Nhắc hàng xóm hát karaoke gây ồn, ông lão 77 tuổi bị đánh túi bụi phải nhập viện

Đang nằm trong nhà coi tivi, cụ ông 77 tuổi bất ngờ bị một người đàn ông to con xông vào đánh túi bụi vào mặt. Toàn bộ sự việc do camera ghi lại.

Theo Báo Thanh Niên , vụ việc ra vào chiều 17/5, ông Nguyễn Tặng (77 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đang ngồi trên ghế ở phòng khách xem tivi thì Bùi Xuân Lĩnh (43 tuổi, hàng xóm) đẩy cửa bước vào nói chuyện.

Cả hai trao đổi qua lại khoảng 1 phút thì bất ngờ Phan Trọng Tấn (37 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) là bạn của Lĩnh từ ngoài cửa xông vào đánh túi bụi vào đầu và mặt ông Tặng.

Ông Tặng cố gắng ngồi dậy và đuổi theo Tấn thì bị Lĩnh cản lại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh nhà ông Tặng ghi lại. Cũng theo hình ảnh camera có thể thấy khi Lĩnh bước vào nhà ông Tặng nói chuyện thì Tấn đã chờ sẵn ngoài cửa chỉ chờ thời cơ xông vào đánh người.



Kể từ khi bị đánh, ông Tặng cho hay thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo âu đã phải nhập viện 2 lần trong 1 tháng quá.



Quá phẫn nộ trước việc bị đánh, ông Tặng làm đơn trình báo lên cơ quan công an địa phương. Công an phường Quang Vinh đã vào cuộc xác minh làm rõ, sau đó ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phan Trọng Tấn về hành vi “xâm hại Quá phẫn nộ trước việc bị đánh, ông Tặng làm đơn trình báo lên cơ quan công an địa phương. Công an phường Quang Vinh đã vào cuộc xác minh làm rõ, sau đó ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phan Trọng Tấn về hành vi “xâm hại Sức Khỏe của người khác”.

Tuy nhiên, ông Tặng và gia đình không đồng ý với quyết định xử phạt này và mong muốn cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ, xem xét chuyện khởi tố vụ án. Thể theo nguyện vọng của Tuy nhiên, ông Tặng và gia đình không đồng ý với quyết định xử phạt này và mong muốn cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ, xem xét chuyện khởi tố vụ án. Thể theo nguyện vọng của gia đình ông Tặng, công an P.Quang Vinh còn chuyển hồ sơ lên Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

