Tiết lộ danh tính ông lão 65 tuổi dâm ô bé trai trong thang máy chung cư Lạc Trung

Sáng 20/6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Dương Thế Hưng (65 tuổi, trú tại tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi dâm ô bé trai trong thang máy gây phẫn nộ trong dư luận mấy ngày qua.

Một số nguồn tin tiết lộ, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Hưng bước đầu đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện công an quận Hai Bà Trưng đang tích cực điều tra để củng cố hồ sơ vụ án.

Thang máy tòa nhà N03 Chung cư 25 Lạc Trung

Trong thang máy có camera

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bé trai đã trình báo chính quyền sở tại. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ông Hưng được công an triệu tập làm việc từ hôm 18/6. Tuy nhiên, theo cán bộ công an quận Hai bà Trung, vì vụ việc có tính chất nhạy cảm nên tới thời điểm này danh tính người đàn ông có hành vi dâm ô bé trai mới được tiết lộ.

Your browser does not support HTML5 video.

Những hành vi nào bị coi là dâm ô trẻ em