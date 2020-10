"Ông lớn công nghệ" Google bị nhân viên tố xâm phạm quyền tự do ngôn luận, quyền tố giác

Các nhân viên Google mới đây đã đâm đơn kiện nộp lên tòa phúc thẩm California tố cáo "ông lớn công nghệ " đã bắt nhân viên ký thỏa thuận không được “tiết lộ các hành động vi phạm luật pháp tiểu bang, trong nội bộ lẫn bên ngoài Google cho luật sư riêng hoặc chính phủ”, gồm điều kiện làm việc nguy hiểm, phân biệt đối xử, các vi phạm về lương và giờ làm việc.

Google lại vướng vào 1 vụ kiện tụng với nhân viên

Cụ thể, cá nhân khi vào làm việc tại Google bị cấm ghi chép về quá trình công tác tại Thung lũng Silicon hoặc chia sẻ với chính cha mẹ họ về công việc, những thứ vốn không bị ràng buộc bởi các nhu cầu bảo mật chính đáng.

Theo Business Insider, nhân viên Google cho rằng các quy định trên vi phạm “quyền cạnh tranh, tố giác và tự do ngôn luận” theo luật pháp bang California. Hợp đồng cũng quy định nhân viên không được phép chia sẻ dưới bất kì hình thức nào về “kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm có được tại Google”, nghĩa là họ không được nói về kinh nghiệm, mức lương tại Google khi nhận lời mời làm việc từ đối thủ hoặc giới thiệu đồng nghiệp.

Đây không phải lần đầu Google vướng vào những cáo buộc tiêu cực liên quan đến văn hóa làm việc, phân biệt đối xử với nhân viên hợp đồng - những người không được đảm bảo lương thưởng, quyền lợi dưới luật lao động như nhân viên chính thức. Điều này khiến những người ngoài cuộc cảm thấy khó hiểu bởi Google luôn giới thiệu bản thân họ là một công ty có môi trường làm việc được xếp vào hạng tốt nhất trên thế giới.

Việc các nhân viên chính thức của Google đồng loạt lên tiếng và tham gia vụ kiện, cáo buộc về hành động trả lương không công bằng, phân biệt đối xử và không được bảo vệ trong các tình huống đại dịch hoặc xả súng là một hồi chuông cảnh báo về chất lượng môi trường làm việc nơi đây.

Vụ bê bối của nhân viên cấp cao Googe David Drummond

Vào hồi giữa năm 2019, một scandal về bê bối tình dục cũng đã nổ ra khi Jennifer Blakely - cựu nhân viên Google - tố cáo David Drummond, cựu quản lý thuộc bộ phận pháp lý tại Google "lừa tình" cô và thay vì bảo vệ nhân viên thì Google lại có động thái che đậy sự thật.

Trước đó vào tháng 10/2018, giám đốc điều hành và giám đốc nhân sự của Google cho biết công ty đã sa thải tổng cộng 48 nhân viên trong 2 năm do có hành vi quấy rối tình dục, gồm 13 quản lý cấp cao.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ