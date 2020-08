Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường ở Gia Lâm: Một người tự xưng là ông ngoại tới nhận cháu

Liên quan đến vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường ở khu nhà trọ tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chiều 25/8, lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết thông tin một người đàn ông tự nhận là ông ngoại của cháu bé đã tới gặp chính quyền địa phương để xin làm thủ tục nhận cháu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quỳ đã giao cho lực lượng công an xác minh về nhân thân người này, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ADN để giám định quan hệ huyết thống.

Sức khỏe cháu bé ổn định



Trước đó cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của cháu bé nhưng phải chờ thêm khoảng 10 ngày nữa sẽ có kết quả xét nghiệm. Nếu các kết quả ADN chứng minh có quan hệ huyết thống thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành dẫn người nhà vào bệnh viện để làm thủ tục nhận bé.



Cũng trong ngày 25/8, chính quyền địa phương cho biết, cháu bé hiện đã được đặt tên là N. P. Đ.



Điều đáng mừng nữa là tình trạng nhiễm khuẩn đã giảm nhiều, bé có thể tự bú bình thường và không còn phải thở oxy và ăn qua đường tĩnh mạch.

Vị trí người dân đã giải cứu cháu bé

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 17h50 phút ngày 18/8, người dân sinh sống quanh khu nhà trọ tại số 45 Đào Nguyên (thị trấn Trâu Quỳ) nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sau khi tìm kiếm, người dân phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn mắc kẹt trong khe tường hẹp giữ hai phòng trọ.



Ngay lập tức người dân hô hoán tìm kiếm các vật dụng để đục tường đưa cháu bé ra ngoài. Cháu bé nhanh chóng được quấn khăn đưa về Trạm y tế thị trấn Trâu Quỳ cắt rốn, vệ sinh rồi chuyển lên Khoa Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngay trong đêm 18/8. Cháu bé được xác định là một bé trai, cân nặng 2,2kg.



Danh tính người mẹ của cháu bé là N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang là sinh viên học năm thứ 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh mang thai ngoài ý muốn nhưng giấu gia đình bạn bè nên đã tự sinh con. Do lo sợ ảnh hưởng tới việc học nên sau khi sinh nữ sinh đã vứt con xuống khe tường hẹp.



Bệnh viện thông báo tạm dừng tiếp nhận hỗ trợ cho cháu bé và tiếp tục cứu chữa cho tới khi cháu khỏe mạnh hoàn toàn.