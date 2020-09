Luật sư tiết lộ lý do ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TPHCM), bào chữa cho bị can Nguyễn Đức Chung cho biết, gia đình đang làm thủ tục xin cho ông này được áp dụng biện pháp tại ngoại để điều trị ung thư.

Theo nguồn tin từ Báo Giao thông, chiều 29/8, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, sức khỏe của ông Chung bình thường. "Thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Đức CHung không có bất thường về sức khỏe", Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Gia đình ông Chung xin tại ngoại để điều trị bệnh

Như báo chí đã đưa tin, ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.