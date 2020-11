Tại sao ông trùm cho vay nặng lãi Chúc `Nhị` bị tạm giữ hình sự?

Trao đổi với Zing vào trưa 8/11, đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Mai Anh (58 tuổi, tức Chúc "Nhị", ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình ) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản của người khác.

Ngoài ra, các đối tượng khác cũng bị tạm giữ về hành vi tương tự gồm Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, con nuôi Mai Anh, trú tại xã Thái Học Thái, huyện Thái Thụy, lái xe khách của công Ty Hoàng Hà) và Hoàng Long Bách (35 tuổi, con nuôi Mai Anh, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, lái xe taxi VinFast 17 Plus ).

Công an thành phố Thái Bình khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Lê Mai Anh

Theo Tiền Phong đưa tin, tối 7/11, Công an thành phố Thái Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và ô tô của Chúc "Nhị" tại số nhà 07/03, tổ 2, ngõ 3 (đường Bồ Xuyên, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Được biết, lý do khám xét nhà, xe và tạm giữ hình sự đối với Chúc "Nhị" xuất phát từ một vụ ném chất bẩn, đe doạ người khác. Cụ thể vào khoảng 23h ngày 6/11, Công an phường Tiền Phong (TP Thái Bình) nhận được tin báo có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy hắt sơn đen, chất bẩn vào số nhà 40, đường Lê Quí Đôn.

Ngay lập tức, Công an phường đã xuống hiện trường, báo cáo vụ việc lên Công an TP Thái Bình để xác minh, điều tra. Sau hơn 10 tiếng rà soát, điều tra, Công an TP đã truy bắt được 2 đối tượng tình nghi. Những đối tượng này khai nhận, việc hắt chất bẩn vào nhà là do vợ chồng chủ căn nhà trên có vay tiền của vợ chồng Chúc " Nhị".

Công an khám xét ô tô của đối tượng

Dựa theo lời khai, Công an TP Thái Bình đã triệu tập đối tượng Lê Mai Anh lên làm việc, bên cạnh đó khám xét nơi ở và xe ô tô riêng của đối tượng. Theo chính quyền địa phương, Lê Mai Anh tên thường gọi Chúc "Nhị", được biết đến là một ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình.

Chúc "Nhị" từng có 1 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi ở tù 5 năm, đối tượng ra ngoài và cùng với vợ là Trịnh Kim D. (55 tuổi) huy động vốn để lập công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh và cho vay thế chấp. Thực tế, công ty này núp bóng dưới mô hình Doanh nghiệp để cho vay nặng lãi.

Chúc không nuôi đàn em để đi đòi nợ. Với những món nợ khó đòi, đối tượng sẽ thuê dân anh chị, bọn nghiện ma túy đi khủng bố tinh thần, đổ mắm tôm, sơn và hất chất bẩn vào nhà 'con nợ'.



Theo TN/SKCĐ