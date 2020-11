Chân dung chủ doanh nghiệp cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10.000 tỷ đồng

Sáng 9/11, Vietnamnet dẫn lại thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có quyết định truy nã đặc biệt bị can Bùi Mạnh Trí (SN 1985, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; cư trú tại Tổ 9, phường An Khê, quận Thanh Khê).



Trí vừa bị khởi tố về tội danh Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự nhưng đã bỏ trốn từ tháng 10/2020. Bị can được xác định chính là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng hơn 10.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP Trí vừa bị khởi tố về tội danh Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự nhưng đã bỏ trốn từ tháng 10/2020. Bị can được xác định chính là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng hơn 10.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá ngày 13/10 vừa qua.

Bùi Mạnh Trí



Kết quả điều tra cho thấy, Trí cùng các đối tượng liên quan đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Cụ thể, đối tượng còn liên hệ với nhà cái ở nước ngoài, nhận các tài khoảng cá cược trị giá hàng triệu USD để hoạt động bóng đá và cá độ trực tuyến, sau đó chia tài khoản cho những nhánh bên dưới để chia cho những người chơi.

đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà) được đối tượng chọn làm nơi giao dịch, che giấu hoạt động tội phạm. Bên cạnh đó, Trí thông qua hoạt động kinh doanh để che mắt việc rửa tiền, cho vay lãi, đòi nợ thuê. quán bar 212 Club ( Qua tìm hiểu, Trí còn là chủ doanh nghiệp, mở nhiều nhà hàng và quán bar ở những vị trí đắc địa. Trong số đó,

Liên quan đến đường dây này còn có Lê Hà Việt Hưng (SN 1985, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Đối tượng này được Trí giao cho việc quản lý và xử lý các vấn đề kỹ thuật, chuyển tài khoản phân phối cho các con bạc.

Ngoài ra còn có đối tượng Bùi Văn Nhẫn (SN 1993, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) được Trí giao cho việc phụ trách thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ.



Bên cạnh đó, cảnh sát đã bắt giữ 11 đối tượng liên, trong đó có 5 người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây cá độ cùng 6 con bạc lớn.



Theo TN/SKCĐ