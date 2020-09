Park Hang-seo và Alfred Riedl: Một vùng đất, hai cảnh ngộ

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 29: Rùa cá sấu xơi tái rắn độc vì tội dám nhòm ngó ổ trứng của mình

Nghe tới rùa người ta thường nghĩ đó loài vật hiền lành, chậm chạp nhưng rùa cá sấu thì lại khác. Chúng có mai xù xì lởm chởm cùng lực cắn siêu mạnh, con vật nào xấu số bị chúng cắn thì xác định khó mà toàn thây.