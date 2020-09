Đại diện Pate Minh Chay chính thức xin lỗi khách hàng vụ ngộ độc, tiếp tục thu hồi sản phẩm

Trong thông cáo báo chí đầu tiên sau khi xảy ra sự việc, đại diện nhãn hàng Minh Chay gửi lời xin lỗi tới khách hàng và người tiêu dùng nói chung đã sử dụng sản phẩm pate của nhãn hàng.



Trước những thông tin được báo chí phản án và về cảnh báo của Cục An Toàn Thực Phẩm việc có một số sản phẩm pate Minh Chay gây ngộ độc cho người dùng, đại diện Minh Chay xác nhận thông tin này là chính xác.

Thông cáo báo chí từ phía pate Minh Chay sáng 1/9. Ảnh chụp màn hình



Đại diện Minh Chay cho biết đơn vị hiện đang tiếp nhận mọi nguồn thông tin phản ánh để kịp thời đưa ra lời cảnh báo và hỗ trợ khách hàng.



Qua thông cáo báo chí chính thức, đại diện nhãn hàng Minh Chay gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí và cộng đồng đã truyền tải thông tin một cách nhanh chóng nhất đến với khách hàng đang sử dụng sản phẩm.

Đại diện nhãn hàng cho biết, Minh Chay đã đến thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, túc trực theo sát và phối hợp cùng với y bác sĩ để điều trị tốt nhất.



Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chức năng, Minh Chay đã dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Minh Chay để phối hợp cùng cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như tập trung tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng.



Cơ sở sản xuất pate Minh Chay có địa chỉ tại tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đại diện Minh Chay cho biết đã và đang thực hiện thu hồi sản phẩm trên toàn quốc. Các phương án thu hồi sản phẩm như sau:

- Thu hồi trực tiếp tại địa điểm số 30 Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Minh Chay đang liên hệ với toàn bộ khách hàng thông qua các hình thức:



+ SMS.



+ Gọi điện thoại trực tiếp tới khách hàng



+ Nhắn tin qua mạng xã hội.



- Quá trình liên hệ vẫn tiếp tục diễn ra, quý khách hàng chưa nhận được thông tin cảnh báo và thu hồi hoặc có những triệu chứng ngộ độc do sử dụng sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0981.837.801 hoặc đến cơ quan y tế nơi gần nhất.



- Website tiếp nhận thông tin: minhchay.com hoặc pate.1001monchay.com.

Trước đó, ngày 29/8, Cục An toàn thực phẩm thông báo khẩn cấp, cảnh báo người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối Sống Mới và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm sau: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi.

