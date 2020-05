Phá đường dây đánh bạc qua mạng lên đến 64.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Qua công tác nắm bắt tình hình, Công an TP Hà Nội phát hiện có một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn núp bóng trò chơi “Nổ hũ”.

Theo cơ quan điều tra, trò chơi trên mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa… Người chơi sẽ nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý lấy điểm, cá cuộc và đổi tiền qua trò chơi để lấy tiền mặt.

Băng nhóm này hoạt động rất tinh vi, bài bản. Chúng lợi dụng triệt để mạng xã hội , có phân công, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau. Tất cả những hoạt động này đều được các đối tượng áp dụng ở mức cảnh báo, bảo mật cao nhất.

Công an thu giữ tang vật của vụ án

Để thu hút người chơi, các đối tượng đăng ký 4 đại lý của trò chơi “Nổ hũ” và tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn những người đánh bạc ứng dụng tham gia chơi trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân. Các đối tượng hướng dẫn người chơi cách nạp tiền và rút tiền thông qua các đại lý . Bọn chúng còn đặt ra quy tắc để hưởng hoa hồng mỗi lần rút là 2%.

Sau khi đã nắm chắc bằng chứng buộc tội, ngày 22/5, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an ập vào kiểm tra các địa điểm mà những đối tượng này hoạt động.

Tại đó, bắt giữ được đối tượng Trương Ngọc Tú cùng 15 đối tượng khác. Cơ quan điều tra đã thu giữ 34 điện thoại các loại 23 thể ATM, 5 máy tính cùng hàng trăm sim điện thoại… Các đối tượng sau đó đã bị áp giải cùng tang vật về trụ sở Công an để làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2018, trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “Nổ hũ” thể hiện hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Ước tính số tiền giao dịch đánh bạc lên đến 64.000 tỷ đồng.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet với quy mô đặc biệt lớn. Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án này.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ