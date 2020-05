Pha giải cứu nghẹt thở đưa bé gái 3 tuổi thoát khỏi tay kẻ nghiện dùng dao khống chế đưa đi 15km

Theo Báo Công an TP.HCM, công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết vừa giải cứu thành công bé gái bị tên cướp khống chế bằng dao, dùng xe máy chở đi hàng chục km.

Sự việc xảy ra chiều 26/5, một nam thanh niên bất ngờ xông quán nhậu “A cầy tơ đây rồi” trên địa bàn ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, dùng dao thái thịt uy hiếp những người dân trong quán rồi cướp xe máy hiệu Wave BS: 60C2-034.50. Sau khi lấy xe, đối tượng bỏ chạy về phía cầu Làng Cát, ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông.





Chiếc xe máy bị đối tượng lấy cắp

Trên đường chạy bị người dân truy đuổi quá rát, tên cướp bắt gặp cháu Nguyễn Thị Trúc Ly (3 tuổi) đang chơi trên cầu nên dừng xe nảy ra ý định bắt cháu bé làm con tin hòng không cho người dân lại gần và tiếp tục lên xe bỏ chạy.



Nhận thấy tính mạng cháu bé đang bị uy hiếp nên người dân truy đuổi nhưng giữ khoảng cách. Khi đi tới địa bàn xã Phú Đông, thấy có nhiều người chạy xe máy bám theo mình, đối tượng dừng xe đưa bé Ly vào nhà một người dân ven đường.



Đuổi theo tới nơi, anh Nguyễn Hữu Tình (chú ruột của bé gái) vào tiếp cận. Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu ngáo đá , anh Tình bình tĩnh nói chuyện hòng câu giờ nhưng đối tượng vẫn tiếp tục manh động, dao lăm lăm trong tay.

Bé gái 3 tuổi được giải cứu thành công



Sau khi nói chuyện, đối tượng yêu cầu anh Tình đi mua ma túy vì hắn đang lên cơn nghiện. Vì không biết mua ma túy ở đâu nên anh Tình và mọi người tiếp tục câu nhử, chờ lực lượng cảnh sát hình sự đến xử lý.

Vì quá vã thuốc, tên cướp yêu cầu anh Tình cầm lái xe máy chở đi theo sự hướng dẫn của hắn để tới nơi mua ma túy. Gã nghiện ngồi sau một tay ôm bé Ly, một tay cầm dao tiếp tục khống chế anh Tình chạy xe.

Sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Phú Đông, ban chỉ huy Đội CSHS Công an huyện Nhơn Trạch lập tức cử một tổ công tác cấp tốc xuống hiện trường phối hợp với công an địa phương tiến hành truy bắt kẻ cướp, giải cứu con tin.



Đến lúc này thấy hành vi của đối tượng quá nguy hiểm cho cả hai chú cháu anh Tình, chỉ huy Đội cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát tiếp tục bám theo chờ cơ hội an toàn để giải cứu. Mặt khác, thông báo cho công an nhiều xã trên đường di chuyển của đối tượng nhằm mật phục, đón đầu hướng chiếc xe máy.

Sau chặng đường đeo bám hơn 15 km, băng qua các xã Phú Đông, Vĩnh Thanh và Long Tân, khi đến ngã tư xã Long Tân thì bất ngờ đối tượng yêu cầu dừng xe.



Tên cướp kêu anh Tình vào tiệm Thuốc tây mua thuốc ngủ giúp, hắn đứng ngoài đường vẫn tiếp tục khống chế bé Ly.

Phạm Tuấn Vũ và con dao dùng để uy hiếp con tin

Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp, nhân lúc đang tiếp cận ở cự ly gần trong khi đối tượng mất cảnh giác, một cảnh sát hình sự đã chớp thời cơ chụp lấy cánh tay tên cướp cầm dao, để lực lượng công an các xã địa phương xông vào khống chế bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công bé gái an toàn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Phạm Tuấn Vũ (SN 1993, ngụ ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) và thừa nhận hành vi cướp tài sản. Lực lượng chức năng xác định đối tượng Vũ nghiện ma túy nặng.



