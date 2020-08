Nữ ca sĩ Pha Lê và sự nghiệp ngập trong tai tiếng thay vì đóng góp nghệ thuật

Ca sĩ Pha Lê là ai?

Ca sĩ Pha Lê sinh ngày 25/10/1987 tại Thành phố Hải Phòng, có tên thật là Nguyễn Pha Lê. Cô được khán giả biết đến rộng rãi sau cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm 2010. Pha Lê cũng từng tốt nghiệp khoa tiếng Pháp, Đại học Quốc gia Hà Nội và là sinh viên trường Paris chuyên ngành tiếng Pháp theo chương trình trao đổi du học sinh.

Sau du học về, Pha Lê từng có thời gian theo truyền thống gia đình là đi dạy học. Cô từng làm ngân hàng Ocean Bank, làm giám đốc event cho Nam Phương corporation... Thế nhưng đã quyết định gác lại mọi thứ để theo đuổi sự nghiệp ca hát với chất giọng chất giọng đặc trưng và đầy nội lực.

Năm 2014, Pha Lê tham gia "Nhân Tố Bí Ẩn" và gây được sự chú ý với khán giả. Năm 2016, album nhạc Pháp "Quelque Chose Dans Mon Coeur" đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của Pha Lê, một album được cả giới chuyên môn lẫn người nghe đánh giá rất cao. Lần thử sức với nhạc Pháp năm ấy là một quyết định táo bạo nhưng bởi tiếng Pháp vốn là thế mạnh ngôn ngữ của Pha Lê và cũng là ước mơ từ nhỏ của cô ca sĩ.

Vậy nhưng Pha Lê hiện nay đã không còn tập trung vào sự nghiệp ca hát mà đã chuyển sang công việc kinh doanh nhà hàng. Cô đã xây dựng cho mình một gia đình nhỏ với bạn trai người Hàn Quốc. Pha Lê và bạn trai đã công khai chuyện tình cảm từ đầu năm 2020. Anh tên Manny, kém cô một tuổi, từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và hiện làm giám đốc một công ty tại Việt Nam. Cả hai đã thông báo tin mừng mang thai vào hồi tháng 4 năm nay và nhận được rất nhiều lời chúc tới từ cộng động mạng và đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ Việt.

Dù đã "lui về ở ẩn" nhưng những thông tin về ca sĩ Pha Lê vẫn được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Điển hình là trang cá nhân Facebook của cô nàng vẫn thu hút tới hơn 100,000 followers.

Chân dung ca sĩ Pha Lê tai tiếng.

Đời tư ngập tràn thị thi

Tuy nhiên sự nghiệp của Pha Lê được nhớ tới với danh sách dài những scandal thay vì những ấn tượng trong hoạt động nghệ thuật. Những lùm xùm xung quanh cô ca sĩ tai tiếng này nổ ra từ khi cô liên tiếp dính vào những mối tình với hàng loạt cái tên nổi tiếng như cầu thủ Công Vinh, Lee Nguyễn,... Thế nhưng mối tình nào cũng kết thúc với những thị phi "đá xéo" và tố lẫn nhau khiến khán giả không khỏi ngán ngẩm.

Status "đá xoáy" Công Vinh năm nào của ca sĩ Pha Lê.

Không chỉ dừng lại ở thị phi tình ái, Pha Lê còn thường xuyên vạ miệng với hàng loạt những phát ngôn gây sốc và văng tục thay vì chăm chút hình ảnh cá nhân. Điều này không chỉ khiến hình ảnh Pha Lê mất cảm tình trong lòng khán giả mà còn khiến các đồng nghiệp trong Showbiz Việt không khỏi bàng hoàng.

Thậm chí, trong cơn cao hứng trả lời những bình luận ở bài đăng của nữ ca sĩ trên mạng xã hội Facebook, ca sĩ Tuấn Hưng đã từng khuyên nhủ “cái mồm là tai họa, bớt lại đi” nhưng Pha Lê không ngần ngại khẳng định: “Em mà biết sợ à? còn đụng em, em còn chửi nữa, em cần quái gì hát với hò”.

Ca sĩ Tuấn Hưng đã từng có lời khuyên nhủ đàn em nhưng bất thành.

Trong quá khứ Pha Lê thực sự từng có lần chia sẻ về ý định... đi làm gái: “Có những lúc em thậm chí còn nghĩ đi làm gái luôn ấy. Vì không có tiền. Những người khác cũng như mình thậm chí xấu xí hơn mình mà xe hơi nhà lầu. Còn mình thì miếng ăn còn không có, ngày nào cũng ăn mì tôm, ăn trường kỳ đầu bốc hỏa luôn".

Phát ngôn gây sốc mới nhất của Pha Lê bị chỉ trích là sẽ gây hoang mang dư luận.

Mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê lại tiếp tục gây tranh cãi về lời chia sẻ của mình về trường hợp bệnh nhân 428 là ca mắc bệnh đầu tiên không qua khỏi ở Việt Nam. Cụ thể nữ ca sĩ cho rằng lấy lí do bệnh nền là không hợp lý lắm, nguyên nhân cuối cùng vẫn là do COVID-19 . Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang không hiểu vấn đề, phát ngôn tùy tiện và gây hoang mang dư luận. Hiện tại dòng trạng thái gây tranh cãi này đã được Pha Lê gỡ khỏi trang cá nhân.

Cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích nhưng Pha Lê vẫn giữ nguyên quan điểm.

