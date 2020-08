MXH xôn xao bởi quan điểm của Pha Lê và Khôi Trần: Không CEO nào lên truyền hình tìm người yêu đâu

Thời gian gần đây, hàng loạt các chàng CEO trẻ tuổi đẹp trai xuất hiện trên các show truyền hình để tìm kiếm người yêu. Trong đó có thể kể đến những tên tuổi hot như Tống Đông Khuê và Matt Liu trong chương trình Người ấy là ai.

Đặc biệt, sau khi Hương Giang - Matt Liu thành đôi càng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Những chuyện tình bén duyên qua chương trình gameshow cùng với người yêu là những chàng CEO lịch lãm, đẹp trai càng được nhiều người chú ý. Cũng từ đó, không ít chị em mơ mộng về những câu chuyện tình đẹp như trong phim với sự xuất hiện của các chàng hoàng tử.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây nam diễn viên Khôi Trần và ca sĩ Pha Lê đã bất ngờ nêu quan điểm thẳng thắn về vấn đề này khiến nhiều người xôn xao.



Diễn viên Khôi Trần

Khi nói về những mối quan hệ trong những show hẹn hò, nam diễn viên khẳng định: "Chuyện nảy sinh tình cảm giữa các thí sinh là điều mà tôi cảm nhận được là hoàn toàn có, còn mức độ sâu cạn thế nào thì hạ hồi phân giải. Chứ mấy cái chương trình sắp xếp cho gặp nhau có một lần mà đã cho đó là chân ái của cuộc đời thì hơi bị quá".

Đặc biệt, anh còn nhấn mạnh: "Nhưng tôi tóm lại 1 điều, không có CEO (Tổng giám đốc) tài năng, giàu có nào mà lên truyền hình chỉ để kiếm người yêu đâu mấy bạn ơi. Thấy cái chức danh CEO là cuống lên. Hám danh cả lũ".

Khi được hỏi về vụ việc, Khôi Trần cho biết đây là trạng thái anh viết cho chương trình The Bachelor Việt Nam (nam diễn viên và host chương trình này) chứ không liên quan đến bất kỳ ai.

Ca sĩ Pha Lê

Liên quan đến vấn đề này, ca sĩ Pha Lê cũng cho biết: " Đàn ông thành đạt, giàu có, đẹp trai, gia đình danh giá... liệu có thời gian để lên các show truyền hình tìm bạn gái? Nghe là thấy vô lý rồi! Ai hay mơ mộng thì vẫn cứ tin vào cổ tích hoàng tử công chúa chứ mình là không bao giờ nhé!".

Hiện dòng trạng thái của cả 2 người đang được cư dân mạng chia sẻ, thu hút nhiều bình luận trái chiều.

