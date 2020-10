Pha thuốc an thần vào cà phê của đồng nghiệp 9 tháng ròng rã vì sợ bị... sa thải

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên dũng cảm bắt gọn tên cướp sau tiếng truy hô của người dân

Sau tiếng truy hô của người dân, thanh niên áo xanh ngay lập tức lao vào tóm gọn tên cướp và sau đó dưới sự trợ giúp của những người xung quanh, tên cướp đã phải ngoan ngoãn đầu hàng không dám chống cự.