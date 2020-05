Pha trà xong liền vứt túi lọc vào sọt rác, chị em tiếc ngẩn ngơ vì không biết tác dụng làm đẹp này

Trong thực tế nhiều thứ tưởng chừng chỉ vứt đi nhưng nếu biết tận dụng lại mang lại hiệu quả. Theo trang tin India.com, biến túi lọc trà đã qua sử dụng trở thành công cụ làm đẹp rẻ tiền bằng một số mẹo sau.



Giảm bọng mắt, quầng đen quanh mắt



Túi trà có chứa caffeine, ngoài tác động tới hệ thần kinh giúp tỉnh táo, chất này còn có tác dụng gây co mạch máu, giảm viêm. Hãy tận dụng túi lọc trà để xử lý bọng mắt và quầng đen quanh mắt mà bạn đã tốn biết bao tiền mỹ phẩm cũng không giảm. Tất cả những gì bạn cần làm là cho túi trà vào ngăn đá tủ lạnh trong vài phút, sau đó lấy ra và đặt chúng lên mắt.

Làm sáng da



Lá trà bên trong túi trà đã sử dụng có thể là công cụ chà tuyệt vời. Hãy làm khô một túi trà đã sử dụng, sau đó sử dụng lá khô để chà. Trộn một chút nước trong đó và xoa nhẹ nhàng lên mặt để tận dụng đặc tính chống ôxy hóa của nó làm sáng da mặt.

Cách này đặc biệt có lợi cho ai có sẹo do Mụn trứng cá bởi tận dụng được chất catechin có đặc tính kháng khuẩn trong trà.



Dưỡng ẩm đôi môi

Giống như làn da đôi môi cần dưỡng ẩm thường xuyên. Một khi đã bị nứt nẻ, chúng cần thời gian bù ẩm mới có thể mịn màng trở lại. Hãy sửa chữa cho đôi môi đang nứt nẻ bằng cách lấy một túi trà xanh và ngâm nó trong nước ấm. Sau đó, chườm túi trà lên môi của bạn. Nó có thể cung cấp nước cho đôi môi của bạn, đồng thời làm giảm cảm giác nóng rát.



Đắp mặt



Theo The Times of India, sau khi dùng xong túi trà, bạn có thể mở nó ra và dùng những chiếc lá trà trong đó làm tấm đắp mặt. Thành phần chất chống ô xy hóa có thể tái tạo da, trì hoãn quá trình lão hóa.

Xoa dịu bỏng nắng

Bỏng da do cháy nắng cần được làm dịu tức thời để tránh cảm giác đau rát và bong tróc da sau này. Nếu không có nha đam hãy nhớ tới túi lọc trà đã qua sử dụng, thấm đẫm chúng trong nước rồi chườm trực tiếp lên chỗ bỏng.

Làm mềm tóc, hạn chế gàu

Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa hữu ích cho sự phát triển của tóc và móng. Chúng cũng giúp chống lại gàu và hạn chế tình trạng khô da đầu, cải thiện mái tóc của bạn.

Hãy ngâm 3 túi trà với nước nóng. Massage da đầu với nước trà, ủ tóc trong 10 phút. Rửa sạch lại với nước lạnh và để tóc khô tự nhiên. Thực hiện 2 lần/tuần.

Theo Hà Ly/SKCĐ