Phái đẹp sẽ tiếc hùi hụi vì không biết tới 7 bí kíp thời trang này sớm hơn!

Khi "lên" đồ hàng ngày để đi làm đi chơi, không ít cô nàng gặp phải những điểm bất tiện nhưng loay hoay không biết tìm cách khắc phục ra sao. Nhờ có những nền tảng trực tuyến cực hot như Youtube, Tiktok mà rất nhiều bí quyết thời trang, những tip khi diện đồ mà phái đẹp ao ước giá mà mình biết điều này sớm hơn.

Dạo quanh tìm kiếm các Tiktoker, Youtuber thời trang thì chắc chắn phải ít nhất một lần cái tên Valeria Lipovestky đã từng hiện lên feed của nhiều cô nàng. Với thành tích khủng 1,47 triệu lượt theo dõi trên Youtube, 503,2 nghìn lượt follow trên Tiktok với 6,8 triệu like, các cô gái hoàn toàn có thể yên tâm về những bí quyết đến từ "mẹ bỉm" ba con này.

Dưới đây là 7 tips được Valeria áp dụng thường xuyên cho trang phục hàng ngày mà chắc chắn nàng nào cũng nên bỏ túi để tránh lỗi thời trang xấu xí.

Cách diện áo trễ vai không bao giờ lo tuột tay áo

Áo trễ vai luôn là item được các nàng lăng xê hết mực một khi hè về bởi sự sexy nhưng không kém phần nữ tính. Ấy vậy nhưng mỗi khi "lên đồ", nàng nào cũng phải chật vật lo chỉnh trang bởi phần tay trễ luôn trong tình trạng "rơi tự do", không bao giờ ở nguyên một chỗ.

Hãy lấy ngay một chiếc chun buộc tóc lồng vào phần bắp tay rồi cuộc phần tay áo trễ vào bên trong là phái đẹp có thể diện áo trễ vai vô lo vô nghĩ không phải chỉnh sửa nhiều.

Cách xắn ống quần cực trendy không cộm, không tuột

Mặc quần bò ống xắn với áo crop top là sự kết hợp đúng chuẩn ngày hè năng động, cá tính. Tuy nhiên khi hoạt động nhiều như đi lại hay chạy thì cảm giác bó chân khi gập ống quần hay nếp gấp cứ liên tục xộc xệch khiến nhiều cô gái không khỏi ngán ngẩm. Thật may sao khi lỗi cơ bản này hoàn toàn có thể khắc phục chỉ bằng một chiếc kẹp tăm nhỏ bé.

Cách làm cực đơn giản đó là các nàng chỉ cần xắn nhẹ ống quần lên 1 nấc, kẹp ống quần vào nhau và cố định ở giữa bằng một chiếc kẹp tăm là đã có một nếp gấp gấu quần cực hoàn hảo rồi.

Cách diện áo crop top thắt nơ ngực cực đẹp không lo lộ nội y

Áo crop top dáng thắt nơ thường sẽ mặc kèm cùng bra không dây hoặc bra dán nhưng nếu nàng nào vẫn muốn có một sự "nâng đỡ" nhẹ cho vòng 1 khi diện loại trang phục này thì không thể bỏ qua bí kíp này.

Thay vì chọn bra không dây hay dán, các nàng vẫn diện bra thường và cuốn nơ vòng cả qua phần nối của bra rồi buộc như thường. Khi áp dụng bí kíp này, bộ trang phục vừa hạn chế xô lệch lại không lo "hớ hênh". Quá tiện phải không?

Cách hô biến tất cao cổ thành tất cổ thuyền tha hồ diện giày thấp cổ

Thay vì phải chi tiền mua hai loại tất cho nhiều loại giày khác nhau thì tại sao chúng ta không tận dụng bí kíp 2 trong 1 này chứ? Cực đơn giản chỉ với 2 bước như sau: lộn trái tất và kéo lên hết nấc tới phần ngón chân, kéo ngược xuống lồng vào gót chân và điều chỉnh một chút là đã hoàn thành rồi.

Các thu gọn dây túi điều chéo mà không phải đục quá nhiều lỗ cài

Túi đeo chéo dường như luôn dài "quá khổ" so với nhiều nàng mà dù có cài hết các nút đục sẵn trên quai đeo mà vẫn chưa đủ.

Chỉ bằng bí kíp quấn một đầu dây quanh thân túi hai lần rồi cố định bằng cách thắt nút là một chiếc túi lỡ đeo chéo cũng được mà đeo vai cũng xong đã ra đời.

Tạm biệt dây bra "kém sang" lộ ra khi mặc áo crop top hở lưng quai lỡ

Mùa hè là mùa "tủ" cho crop top lên ngôi nhưng vấn đề dây áo bra luôn "lồ lộ" không cách nào giấu đi được là sự bất lực vô cùng lớn của các chị em.

Quẳng gánh lo đi bởi tất cả những gì các nàng cần làm là bỏ một bên quai áo đi rồi kéo dài hết cỡ bên còn lại đủ để cài sang phần móc bên cạnh là dây áo sẽ biến mất một cách thần kỳ. Không tin thử mà xem!

Cách thắt một chiếc nơ hoàn hảo để áo sơ mi nhàm chán biến thành crop top

Tạm biệt áo sơ mi cứng nhắc, bí kíp này sẽ giúp các nàng làm mới chiếc áo cũ trở thành một món đồ mới tinh trong vòng một nốt nhạc.

Tháo 3-4 cúc dưới của áo sơ mi rồi tạo thành hai đầu dây buộc. Chập đôi một bên dây lại và cuốn bên còn lại lên trên phần kẹp và thắt nút ở giữa vô cùng đơn giản.





Theo Thanh Thùy/SKCĐ