Phạm Băng Băng thần thái ngút ngàn tại Shanghai Fashion Week nhưng lại mắc lỗi trang phục khó hiểu

Sau Tuần lễ thời trang New York chủ yếu là diễn ra trực tuyến và chỉ một vài buổi trình diễn trên sàn catwalk thực sự ở London, Milan và Paris thì Tuần lễ thời trang Thượng Hải hiện lên ấn tượng hơn bao giờ hết.

Tuần lễ thời trang hai năm diễn ra một lần của thành phố Thượng Hải đã trở lại một cách thành công vì dịch COVID-19 tại các quốc gia châu Á phần nào đã được kiểm soát thành công. Và nữ hoàng thảm đỏ Cbiz Phạm Băng Băng đã vượt mặt loạt sao châu Á trở thành gương mặt có phong cách thời trang chú ý nhất tuần qua khi cô tham dự Tuần lễ thời trang Thượng Hải.

Phạm Băng Băng thả dáng bên outfit denim xanh dương cực nổi bật

Phạm Băng Băng diện nguyên cây suit xanh dương chất liệu denim tông xuyệt tông từ trên xuống dưới ngay cả loạt phụ kiện như đồng hồ hay phần trang điểm như kẻ mắt cũng không thoát được tông xanh nổi bật. Sự lựa chọn màu sắc táo bạo này của mỹ nhân Cbiz đã thành công trong việc thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người khi Phạm Băng Băng thả dáng trên hàng ghế đầu dành cho khách VIP.

Chiếc mũ gây khó hiểu của Phạm Băng Băng

Bất ngờ thay trên tổng thể bộ trang phục sang chảnh thì Phạm Băng Băng lại lựa chọn một chiếc mũ beret "thô kệch" ngoại cỡ cùng màu xanh nhưng nhìn ra thì lệch lạc hoàn toàn với cả bộ đồ. May mắn thay thần thái ngút ngàn của chị đẹp làng giải trí xứ Trung đã kịp thời cứu cánh cho một thảm họa phối đồ đáng chú ý nhất Tuần lễ thời trang Thượng Hải năm nay.

Thần thái đại tỷ của Phạm Băng Băng đã cứu cánh cho thảm họa thời trang là chiếc mũ beret

Đây cũng là lí do mà một fan đã ghi lại được cảnh trong hậu trường của show thời trang đã có cả hàng dài các khách mời chờ đợi được chụp hình với đệ nhất mỹ nữ thần thái Phạm Băng Băng. Chị đẹp cũng rất nhiệt tình ủng hộ và còn chủ động hướng dẫn thợ chụp ảnh góc máy cũng như chỉ cách đứng tạo dáng sao cho đẹp. Đúng là vừa có tâm lại vừa có tầm!

Còn về chiếc mũ thảm họa thì fan sớm tia ra đây không phải lần đầu tiên Băng tỷ thể hiện niềm đam mê với những chiếc mũ "kì quái". Trang phục của "nữ hoàng thảm đỏ Cbiz" tại sân bay từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh ngày 11/10 vừa qua được điểm xuyết thêm chiếc mũ to tròn như mũ đội đầu của em bé khiến dân tình không khỏi thấy "dở khóc dở cười".

Những chiếc mũ không giống ai của Phạm Băng Băng

Theo Thanh Thùy/SKCĐ