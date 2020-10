Phạm Diệu Linh - Thí sinh HHVN dính tin đồn hẹn hò với em chồng Hà Tăng là ai?

Vốn là một gia đình vô cùng giàu có và quyền lực, thế nhưng gia đình nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn (nhà chồng Hà Tăng) luôn giữ đời tư kín đáo. Tuy nhiên, tất cả chị em nhà chồng Tăng Thanh Hà đều là tiểu thư, thiếu gia có cuộc sống sung túc từ khi mới lọt lòng.

Anh chàng thiếu gia Hiếu Nguyễn

Cùng cô nàng Diệu Linh dính nghi vấn hẹn hò

Trong khi anh trai Phillip Nguyễn đang có mối tình ngọt ngào với Linh Rin thì mới đây, Hiếu Nguyễn - cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lại bị dân tình dấy lên nghi vấn hẹn hò với tình mới.

Cụ thể, sau khi soi hàng loạt bằng chứng trên MXH, nhiều người cho rằng chàng thiếu gia đang hẹn hò với thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Diệu Linh. Theo đó, Hiếu Nguyễn và bạn gái tin đồn cùng đăng ảnh đi ăn giống nhau y sì. Không những thế, Hiếu Nguyễn còn theo dõi Phạm Diệu Linh, thể hiện sự quan tâm bằng cách theo dõi cả công việc kinh doanh của cô nàng, chăm thả tim ảnh trên trang cá nhân.

CĐM soi ra bằng chứng hẹn hò của cặp đôi

Ngày 4/10 vừa qua, Diệu Linh còn công khai cảnh nắm tay một chàng trai được cho là Hiếu Nguyễn. Tin đồn này dấy lên càng khiến nhiều người tin rằng chàng thiếu gia nhà Johnathan Hạnh Nguyễn đã chia tay bạn gái Tây Nicole Teixeira.

Theo một nguồn tin được Pháp luật & Bạn đọc đăng tải, Hiếu Nguyễn rất có thể đã hẹn hò với Diệu Linh gần 1 năm nhưng chỉ mới hé lộ vào đầu tháng 9 năm nay. Mặc nghi vấn hẹn hò , cả 2 người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Tuy nhiên sau vụ việc, thông tin về cô nàng Phạm Diệu Linh đã được nhiều người lùng sục. Đối với nhiều người, đây không phải là gương mặt lạ lẫm gì.

Phạm Diệu Linh được ví von như bản sao của Châu Bùi

Được biết, Phạm Diệu Linh sinh năm 1998 tại Vĩnh Phúc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng , được ví von như một bản sao hoàn hảo của Châu Bùi.

Bên cạnh đó, Phạm Diệu Linh còn là mẫu lookbook nổi tiếng tại Hà Nội, từng góp mặt trong dàn hot girl cổ vũ World Cup 2018, tham gia The Face mùa 2 và lọt top 5 gương mặt được yêu thích nhất tại The Look 2017.



Nhờ sở hữu nhan sắc mặn mà, khí chất ngời ngời cùng body cực phẩm, Diệu Linh ngay khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã được nhiều người chú ý và đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Đáng tiếc thay, cô nàng đã bị loại khỏi top 60 và phải dừng chân dừng chân ngay từ vòng sơ khảo.



