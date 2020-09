Phạm Hải Yến sẵn sàng với cơ hội gặp Ronaldo

Your browser does not support HTML5 video.

Cảnh sát nổ súng vây bắt tội phạm nghi buôn ma túy đi ô tô trên đường cao tốc như phim hành động

Khoảng 10h sáng nay (4/9), tại khu vực Đèo Con, xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), các lực lượng công an ở Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng của Bộ Công an tổ chức bắt giữ 5 đối tượng nghi vận chuyển số lượng lớn ma túy.